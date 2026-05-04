Sondeo revela alta valoración de vecinos a programa de Atención Nocturna Municipal de Villa Alemana

Las licencias de conducir se posicionaron como el servicio más demandado de la Atención Nocturna Municipal de Villa Alemana, concentrando un 34% de las atenciones de acuerdo a la Encuesta de Experiencia de Atención Nocturna Ilustre Municipalidad de Villa Alemana.

La iniciativa, orientada a facilitar el acceso a trámites en horarios alternativos, fue positivamente valorada por el 99% de los usuarios en la última jornada de abril.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, señaló que “es el programa mejor evaluado que tenemos a nivel comunal y también, yo creo, a nivel regional, ya que somos la única municipalidad en la región con Atención Nocturna, por lo tanto estamos muy contentos de que este tipo de servicios, como la obtención de la licencia de conducir, estén llegando a la comunidad. La gente puede venir, ser atendida y salir con una respuesta adecuada por parte del municipio”.

Asimismo, agregó que se seguirá fortaleciendo la Atención Nocturna, porque le da mayor seguridad y confianza al trabajo público.

En esta línea, la jornada del jueves 7 de abril congregó a más de 600 personas y concentró su demanda principalmente en los servicios de Licencias de Conducir (34%), Registro Social de Hogares (16%) y Unidad Social (15%), seguidos por Permisos de Circulación (10%) y Pago de Derechos de Aseo (8%), de acuerdo a la encuesta aplicada a 109 personas durante ese mismo día. Estos resultados reflejan la necesidad de contar con espacios flexibles para resolver gestiones tanto administrativas como vinculadas a beneficios sociales.

Uno de los principales resultados de la Atención Nocturna evidencia el impacto en el acceso, ya que un 99% de las personas encuestadas afirmó que el horario nocturno facilita la realización de trámites pues un alto porcentaje de vecinos de Villa Alemana trabaja fuera de la comuna. Asimismo, la alta participación de usuarios provenientes de los sectores Sur (45,7%) y Norte (24,5%) da cuenta de la importancia de generar instancias que respondan a las necesidades de los distintos puntos de la ciudad.

Junto con mejorar el acceso, la iniciativa también fue positivamente evaluada por la comunidad. Un 84,8% de los usuarios logró resolver su requerimiento durante la jornada, mientras que la gran mayoría valoró la claridad de la información y el trato recibido por parte del personal municipal, destacando la atención presencial como un aspecto central de la experiencia. En este último punto, más del 90% de los encuestados respondió estar “muy de acuerdo” en aspectos como buen trato, conocimiento del trámite y capacidad de escucha.

A partir de estos resultados, el municipio proyecta dar continuidad a la Atención Nocturna, reforzando su enfoque en la cercanía y en la generación de más oportunidades de acceso para la comunidad. Asimismo, se contempla seguir fortaleciendo los canales de atención y la experiencia digital, con el objetivo de avanzar hacia un servicio cada vez más inclusivo y accesible, y se está evaluando invitar a nuevos servicios públicos a que se sumen a nuestra Atención Nocturna Municipal de Villa Alemana en las próximas fechas.

MES DE LA MAMÁ EN PRÓXIMA ATENCIÓN NOCTURNA

Este martes 5 de mayo será la próxima Atención Nocturna en la Municipalidad de Villa Alemana (Buenos Aires #850), donde los vecinos podrán realizar sus trámites en un horario extendido, facilitando el acceso a los servicios municipales, a partir de las 18:00 hasta las 21:00 horas. Además, la jornada se enmarca en el inicio de las actividades por el Día de la Madre, en el cual se podrá disfrutar en familia de música en vivo, concursos, food trucks y una feria de emprendedores en el patio del edificio consistorial a partir de las 12:00 horas.

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