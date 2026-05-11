“Las declaraciones son gratuitas e injuriosas”: Diputado Cuello responde a Kast tras críticas al Partido Comunista

El diputado del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, respondió al Presidente Kast, quien a través de redes sociales acusó a su conglomerado de “agitar las calles” y “frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso”.

El parlamentario, a través de la misma plataforma, X, acusó que en la publicación del mandatario hay acusaciones “gratuitas e injuriosas” en contra del PC.

“Las declaraciones del Presidente Kast contra el Partido Comunista son gratuitas e injuriosas. Los comunistas defendemos la democracia. Son otros los que buscan gobernar por decreto para favorecer a los más ricos y arrebatarle la salud y la educación a los chilenos”, publicó Cuello.

La polémica se inició luego que el Presidente Kast reaccionara y respondiera en la red social X ante las declaraciones de la diputada comunista Lorena Pizarro, quien en radio Nuevo Mundo llamó a manifestaciones en el Congreso "para revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo".

La parlamentaria aseguró que "hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay un una lógica que se instaló después del '90, que se cree que el congreso resuelve todo".

"Si nosotros tenemos las graderías y afuera del Congreso, la gente protestando por sus derechos, no son beneficios, son derechos, otro gallo canta, porque es la gente demandante", comentó.

Posteriormente, el Presidente José Antonio Kast respondió en su cuenta de X que "durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Ahora, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia".

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