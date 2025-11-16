Sólo hombres y con un 5-3 a favor de la derecha: estos son los ocho candidatos electos en el Distrito 7 de la costa de Valparaíso

Con un 30,5% las mesas escrutadas, correspondientes a 668 de 2.190, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer los resultados de la Elección Parlamentaria por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, vale decir, comunas de la zona costera.

Cabe hacer presente que este distrito se compone de las ciudades de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

La primera mayoría del Distrito 7 la consiguió el actual diputado Hotuiti Teao, quien ahora compitió en representación de la Unión Demócrata Independiente (UDI), consiguiendo 12.768 votos hasta el cierre de esta nota, equivalente al 7,80%.

De cerca le siguió el representante del Frente Amplio (FA), el abogado y ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, quien se está quedando con 11.800 sufragios, correspondientes al 7,21% de los votos a nivel distrital.

Luis Fernando Sánchez consiguió la reelección y las mejores cifras del Partido Republicano en el distrito, gracias a los 11.116 votos alcanzados hasta el momento, equivalentes al 6,79% que le dan otros cuatro años en la Cámara Baja.

El Partido Comunista (PC) seguirá presente en el distrito, con la presencia de Luis Cuello por otros cuatro años en la Cámara Baja, gracias a los 10.686 sufragios obtenidos hasta el cierre de este artículo, equivalente al 6,53% de la votación.

El Frente Amplio (FA) logra un segundo cupo de la mano de Jorge Brito, quien consigue un nuevo periodo en el Congreso Nacional gracias a los 10.481 logrados hasta el momento, equivalente a 6,40% del total distrital en la zona.

Otro que consiguió la reelección en el Distrito 7 es Andrés Celis, de las filas de Renovación Nacional (RN), quien se queda con 8.063 sufragios, vale decir un 4,93%.

Juan Marcelo Valenzuela le está dando otro cupo regional al Partido de la Gente (igual que Javier Olivares), logrando 7.726 votos, equivalentes al 4,72%.

Finalmente, el ex carabinero y militante del Partido Republicano, Sebastián Zamora, logró 7.663 sufragios, quedándose con el 4,68% de la votación total.

De esta manera, la derecha se queda con cinco escaños para el periodo comprendido entre 2026 y 2030, dejando a la izquierda con la minoría de tres cupos.

