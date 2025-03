Sólo 47 de 284 recursos han sido acogidos para reponer bono a víctimas del megaincendio en Viña, Quilpué y Villa Alemana

El diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Tomás Lagomarsino, confirmó que hasta el momento han sido acogidos sólo 47 de los 284 recursos de revisión y reposición del bono de acogida para los damnificados del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Por lo mismo, pidió “seriedad” a los ministerios y a la Delegación Presidencial Regional porque "no puede ser que personas que tienen el beneficio no lo reciban” y advirtiendo que “pueden haber muchos a los cuales no hemos llegado”.

Lagomarsino relató que “en el mes de febrero de 2025 ingresé, junto a damnificados del megaincendio de Viña del Mar y Quilpué, 284 recursos de reposición y revisión por bonos de acogida mal pagados en diciembre y enero”.

“Los últimos días, la Delegación de Valparaíso acogió 47 de estos recursos, reconociendo finalmente que aquellos bonos de acogida habían sido mal pagados, y pagando retrospectivamente a los damnificados que habían recibido mal este

beneficio estatal producto de ser damnificados”, agregó.

En tanto, “los 237 restantes recursos de reposición y revisión aún están siendo revisados, tanto por la Delegación como las restantes instituciones asociadas a la evaluación de estos beneficios”, indicó.

Considerando esto, afirmó que “quiero ser claro, concreto y muy duro: aquí no pueden haber errores de este tipo y debe haber una revisión exhaustiva del pago de los bonos de acogida, no solo para estos 284 casos, sino que para la totalidad de los damnificados”.

“No puede haber personas que por problemas de la burocracia estatal, de la comunicación y coordinación interministerial, dejen de recibir la ayuda que en derecho merecen por parte del Estado, al haber sufrido una de las emergencias más grandes de nuestra historia, donde fallecieron cientos de personas y donde hay miles de damnificados”, expresó.

Por ello, reiteró en pedir “seriedad a la Delegación, al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Desarrollo Social, producto de que no puede ser que personas que tienen el beneficio no lo reciban y que tengamos que ser los parlamentarios los que finalmente levantemos esta situación para que se tenga que corregir”.

“Hoy van 47, y 237 están pendientes todavía, pero pueden haber muchos a los cuales no hemos llegado y que tienen que revisar”, concluyó.

PURANOTICIA