Solicitan al Municipio de Viña del Mar que facilite el Complejo de Gómez Carreño para instalar una oficina del Registro Civil

Autoridades y dirigentes vecinales de Viña del Mar presentaron una carta a la alcaldesa Macarena Ripamonti, en la que le solicitan apoyo para disponer del terreno del complejo deportivo municipal para levantar allí una oficina del Registro Civil.

Estas gestiones se remontan a diciembre de 2024, fecha en la que se entregó una carta al Director Regional del Registro Civil solicitando la apertura de una oficina local. Luego hubo reuniones con la Seremi de Bienes Nacionales, que informó de un bien fiscal que cumple los requerimientos para la construcción definitiva, por lo cual la solicitud a Alcaldía guarda relación con una instalación provisional, previa a la definitiva.

Sobre el origen de la propuesta, el diputado Luis Cuello explicó que "hay mucha gente que le cuesta desplazarse al centro de Viña del Mar, hay una sola oficina en Viña del Mar del Registro Civil. Nosotros hemos avanzado junto con el director de la institución, también con Bienes Nacionales, en función de tener un terreno. Pero hoy día lo que queremos proponer y pedir al Municipio es que pueda facilitar un bien municipal, que es el Complejo Deportivo, el Complejo Municipal de Gómez Carreño, para efectos de instalar ahí una oficina y esto, sin dudas, sería un tremendo avance y un beneficio para las personas que habitamos en los cerros".

A su vez, el concejal Nicolás López sostuvo que "esta iniciativa la apoyamos desde la concejalía porque creemos que va a ser muy favorable, principalmente para los vecinos y vecinas adultas mayores que habitan los sectores altos del sector norte de la comuna. Así que esperamos poder presentarla en Concejo, como también ir buscando otras formas para poder que esto salga lo antes posible”.

Por su parte, el presidente de la UNCO de Gómez Carreño sostuvo que "me parece una excelente iniciativa, sobre todo para descomprimir los servicios públicos. Y qué mejor que vayan subiendo a los cerros una institución de prestigio, como el Registro Civil, para agilizar los trámites y también fortalecer la calidad de vida de nuestros vecinos del sector de Viña Norte”.

Finalmente, la secretaria de la UNCO de Gómez Carreño, Karen Torres, manifestó que "necesitamos esta oficina de atención, sobre todo pensando en nuestra población, que es de tercera edad mayoritariamente, y también para descongestionar también los sectores públicos del centro de Viña".

