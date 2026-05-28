Solicitan a Fiscalía que el FBI interrogue a dueña del fundo donde desapareció María Ercira Contreras hace dos años en Limache

Luego que durante la semana pasada se conociera que la Fiscalía Regional de Valparaíso fuera excluida de la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras en Limache el año 2024, ahora la familia de la mujer de 85 años solicitó nuevas diligencias.

Los cercanos a la adulta mayor de quien se perdió todo rastro el 12 de mayo de 2024, en medio de un almuerzo por el Día de la Madre en el fundo Las Tórtolas, pidieron al fiscal regional occidente, Marcos Pastén, que tome declaración a la dueña del recinto.

Se trata de Mónica Kleinert, quien actualmente reside en Estados Unidos, motivo por el que el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, le pidió al persecutor del caso que realice las gestiones para que el FBI interrogue a la mujer en dicho país.

"Dado que una de las testigos principales en el caso ha referido estar a disposición de la investigación y que reside en Estados Unidos, hemos solicitado al nuevo fiscal regional a cargo, el Sr. Pastén, que considere la posibilidad de asistir jurídicamente esta diligencia, con la cooperación internacional, a través de las vías diplomáticas, policiales y judiciales en Estados Unidos", señaló a Puranoticia.cl.

Bajo este contexto, Juan Carlos Manríquez expresó que "dentro de esas vías, existe la posibilidad de que el Departamento de Justicia disponga que ese testimonio sea tomado por el FBI (Agencia Federal de Investigación) en Estados Unidos".

Cabe recordar que Mónica Kleinert ha expresado a través de cartas enviadas a medios de comunicación de circulación nacional que está dispuesta a colaborar con la investigación, lo que el círculo cercano de María Ercira espera que ahora se materialice por medio de esta declaración que pudieran tomarle agentes del FBI.

Respecto a la cooperación internacional que menciona el abogado de la familia, ésta podría llegar de la mano de la asistencia jurídica internacional a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (Uciex).

PURANOTICIA