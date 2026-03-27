Sol del Pacífico y La Porteña disparan tarifas: tramo Valparaíso - Quillota implicará casi $20 mil extra al mes para usuarios frecuentes

Como un verdadero balde de agua fría fue recibido en la provincia de Quillota el fuerte aumento en las tarifas del transporte público interurbano; esto, luego que las empresas Sol del Pacífico y La Porteña aplicaran un reajuste de precios en sus recorridos hacia la zona costera y el interior a partir de este viernes 27 de marzo.

La medida se concretó tras la histórica alza en el precio de los combustibles (de hasta $370 por litro en la gasolina y de $580 en el diésel) implementada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast este jueves 26 de marzo, lo que derivó en un incremento cercano al 30% en los valores de los pasajes de las dos empresas mencionadas.

Uno de los casos más representativos es el tramo La Calera - Viña del Mar en Sol del Pacífico, que pasó de costar $3.000 a $3.900, es decir, un aumento de $900 por viaje.

Este incremento, que puede parecer acotado en un traslado individual, tiene un impacto significativo en el presupuesto de quienes usan habitualmente el servicio: en una semana laboral de cinco días, implica un gasto adicional de $4.500, mientras que en un mes promedio de 22 días hábiles llega a $19.800 extra. Se trata de un golpe directo al bolsillo de los usuarios, especialmente en un contexto económico ya tensionado.

Desde las empresas que cubren los tramos La Calera - Valparaíso, justificaron la decisión apuntando al aumento sostenido de los costos operacionales. La compañía La Porteña señaló que "nos vemos en la obligación de realizar un alza significativa en nuestras tarifas. Esta decisión responde a un incremento considerable en nuestros costos operacionales, lo que hace insostenible mantener los valores actuales".

Y agregaron que "lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y agradecemos sinceramente su comprensión frente a esta difícil situación que afecta a todo el gremio del transporte de pasajeros. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir entregando un servicio seguro y de calidad".

En paralelo, Sol del Pacífico también implementó un nuevo tarifario que impacta tanto a los viajes hacia la costa como hacia comunas del interior como La Ligua y Cabildo. Según los nuevos valores, el tramo Valparaíso - Viña del Mar a San Felipe - Los Andes asciende a $7.100; hacia La Ligua a $5.700; a Cabildo a $6.100; y a Petorca a $6.600.

En tanto, el recorrido desde Valparaíso - Viña del Mar hacia Quillota - La Calera quedó en $3.200, cifra que se eleva a $3.900 si se utiliza la autopista Troncal Sur.

Las empresas subrayaron que operan sin apoyo de subsidios estatales, por lo que el reajuste tarifario resulta imprescindible para asegurar la continuidad del servicio. Del mismo modo, precisaron que esta decisión es ajena a los conductores, quienes mantienen sus labores habituales sin responsabilidad en la medida.

El reajuste no tardó en generar molestia entre los pasajeros, quienes acusaron falta de información previa. Algunos de ellos señalaron haberse enterado del alza recién al momento de pagar el pasaje. "Qué pena que no avisaran con anticipación el alza. Al momento de pagar recién me dijo el conductor el valor del pasaje. Ni siquiera un papel tenían para comunicar esto a los pasajeros. De $2.500 a $3.200 es significativa el alza", comentó en redes sociales un molesto pasajero.

Las críticas también apuntaron al impacto en los estudiantes. "Subieron menos del 30% el pasaje, en cambio a los escolares le subieron un 47% el pasaje, y se supone que por ley el pasaje escolar de media y universitario debiera ser un 33% del pasaje adulto, pero está gente siempre se ha pasado eso por donde no le llega la luz del sol (sic)", expresó otra usuaria en la cuenta oficial de Sol del Pacífico en Facebook.

"Me pasó exactamente lo mismo, pero por el Troncal Sur, de $3.000 a $3.900. Fue como un balde de agua fría", relató otra pasajera afectada por el alza.

En este escenario, más allá de las explicaciones de las empresas, el alza evidencia el fuerte impacto que tiene la variación en el precio de los combustibles sobre el transporte público y, en consecuencia, sobre la economía cotidiana de miles de familias. El incremento en tramos clave como La Calera - Viña del Mar/Valparaíso no solo encarece la movilidad, sino que tensiona aún más los gastos mensuales de trabajadores y estudiantes que dependen de estos servicios a diario para sus quehaceres.

PURANOTICIA