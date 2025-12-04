Sobrevuelo por Limache permite reforzar la seguridad en zonas rurales e identificar áreas propensas a incendios forestales

Con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas de difícil acceso, autoridades policiales y municipales de Limache sobrevolaron la comuna, instancia en la que pudieron dimensionar el crecimiento de sectores rurales.

Según datos del último Censo, la población de Limache aumentó de 46 mil a 56 mil habitantes, muchos de ellos radicados en nuevas parcelaciones rurales.

El sobrevuelo propiciará la actualización del Plan Rural de Seguridad, planificando y proyectando el trabajo de manera estratégica, priorizando de esta manera las zonas más expuestas de la comuna y focalizando las intervenciones.

El prefecto de Carabineros Marga Marga, coronel Jorge Guaita, comentó que el sobrevuelo "nos permite poder verificar los diferentes puntos de acceso. La comuna de Limache ha crecido muchísimo y tenemos una serie de caminos interiores que, como creemos sumamente importante tener el acceso y el control".

"Se viene la temporada de incendio –lamentablemente– y como Municipio y Carabineros creemos mancomunadamente que debemos hacer estos trabajos para poder generar las medidas de seguridad respectivas”, complementó.

En tanto, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, destacó que "sabemos que hay una demanda de seguridad constante en las nuevas parcelaciones, en la nueva forma de vida que han venido tomando los limachinos".

"Por lo tanto, el poder sobrevolar nos permitió reconocer algunos lugares de difícil acceso (…) y vías que pueden existir para que las personas que acceden a esos lugares puedan huir rápidamente y que para nosotros es importante cubrir”, sentenció.

El sobrevuelo tuvo también el objetivo de reconocer áreas propensas a incendios forestales para determinar las medidas preventivas pertinentes para resguardo de vecinos.

