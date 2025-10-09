SMA formula dos cargos contra Gasmar por incumplimientos en monitoreos de descargas en la bahía de Quintero

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos contra Gasmar S.A., titular de la Planta Gasmar Quintero, por incumplimientos en monitoreos de descargas durante 2023 y 2024.

Según detalló la SMA, la instalación, dedicada al almacenamiento y despacho de gas, utiliza agua de mar clorada en sus procesos, la cual es posteriormente devuelta al océano a través de dos puntos de descarga situados en la bahía de Quintero.

En 2021, la SMA fijó el Programa de Monitoreo de Receptores (RPM) de la instalación, definiendo los parámetros ambientales a controlar y los límites máximos permitidos para cada punto de descarga.

Durante 2023, tras el análisis de la SMA, se informó a la empresa sobre incumplimientos en la ejecución y reporte de su RPM, y se le otorgó un plazo de dos meses para implementar medidas correctivas que le permitieran volver al cumplimiento.

Además, la Superintendencia advirtió que, una vez vencido ese plazo, se realizaría una fiscalización exhaustiva de seis meses para verificar el cumplimiento normativo. Sin embargo, en 2024 se constataron nuevos incumplimientos.

A partir del análisis de los reportes de monitoreo de 2022, 2023 y 2024, la SMA detectó incumplimientos que dieron origen a dos cargos.

El primero, por no reportar los parámetros exigidos en el control normativo anual correspondiente a junio de 2024, en el Punto 2 (Bahía de Quintero); y el segundo, por superar los límites permitidos para los parámetros de hidrocarburos volátiles y pH en enero de 2023.

La jefa de la Oficina Regional de Valparaíso, María José Silva, indicó que “existen antecedentes suficientes para iniciar este procedimiento sancionatorio contra Gasmar, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y proteger la calidad de las aguas de la Bahía de Quintero”.

(Imagen: Superintendencia del Medio Ambiente)

