Skatepark de Viña del Mar será sometido a mejoramiento integral: tendrá nueva iluminación y servicios higiénicos

Un mejoramiento integral que dotará al skatepark municipal de Sausalito de nuevos servicios higiénicos e iluminación LED eficiente para el entorno, ejecutará el Municipio de Viña del Mar para optimizar la infraestructura, funcionalidad y seguridad del recinto deportivo.

La adjudicación propuesta por la alcaldesa Macarena Ripamonti, implica una inversión municipal del orden de los $84 millones, y fue aprobada por unanimidad en la última sesión del Concejo Municipal.

Al respecto, la jefa comunal dijo que “una ciudad que promueve el deporte también debe generar las condiciones para que distintas disciplinas puedan desarrollarse. Queremos que Viña del Mar siga siendo una ciudad activa, donde los jóvenes encuentren espacios adecuados para practicar, compartir y desarrollar sus talentos”.

La alcaldesa indicó que “por años, este recinto no recibió las mejoras que necesitaba, acumulando falencias de las que hoy nos estamos haciendo cargo con estas obras que comenzarán próximamente”.

Ripamonti subrayó que “las familias, los niños y los jóvenes merecen instalaciones dignas y en buenas condiciones, por eso estamos trabajando para recuperar estos espacios, fortalecer el deporte y mejorar la calidad de vida de la comunidad”.

RECUPERACIÓN PARA DEPORTISTAS

El proyecto fue elaborado por el Departamento de Infraestructura y Recursos materiales del municipio y considera obras de regularización de los servicios básicos, como alcantarillado, conexión a la red pública de agua potable e instalación eléctrica, y mejoramiento de la reja perimetral.

De esta manera, el recinto quedará en condiciones adecuadas para que los cultores de esta disciplina deportiva lo ocupen plenamente, y con mayor seguridad, especialmente en horario nocturno.

Se trata de la primera intervención a gran escala que se realiza desde que el skatepark fue inaugurado el 2014 la que además busca recuperar este espacio público para sus usuarios.

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