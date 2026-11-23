La Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles sobre el hallazgo de restos humanos en un inmueble ubicado en la población Eliecer Estay, específicamente en el pasaje El Mirador, de la comuna de Llay Llay, región de Valparaíso.

El Jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes, comisario Jorge Zapata confirmó la existencia de un parricidio/homicidio, cuya víctima corresponde a una mujer de 59 años cuyo cuerpo fue encontrado en el inmueble.

El caso dio un giro luego de que su hija confesara su participación en el crimen, siendo detenida por el delito de parricidio. En tanto, el cónyuge de la mujer también fue aprehendido por el delito de homicidio, tras reconocer su participación en los hechos.

Al respecto, el comisario Jorge Zapata, señaló que "a solicitud del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios de Los Andes de la PDI se encuentran realizando diligencias investigativas tras el hallazgo de osamentas en un domicilio de la comuna de Llay-Llay, confirmándose que corresponden a restos óseos humanos".

Añadió que "el procedimiento se enmarca en una investigación previa por la desaparición de una mujer de 59 años, cuyo extravío fue denunciado en el mes de julio del presente año por una de sus hijas".

El funcionario de la PDI dio a conocer que "esta última, posterior a su confesión, fue detenida por el delito de parricidio, mientras que su cónyuge se encuentra también confeso y detenido por homicidio. Ambos quedaron detenidos, además, por el delito de inhumación ilegal".

De acuerdo con los antecedentes recopilados y las versiones de los propios imputados, "la víctima habría fallecido en el mes de marzo de este año, luego de una discusión en el interior del domicilio de su hija, donde habría sido agredida con un elemento cortante", reveló.

Finalmente, informó que "seguidamente, ambos imputados habrían quemado el cadáver en un sitio aledaño y enterrado los restos en el mismo lugar, donde finalmente fueron encontradas las osamentas durante la jornada de ayer (domingo)".

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