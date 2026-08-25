Sistemas frontales se debilitaron y darán una pausa a las lluvias en la zona costera de la región de Valparaíso los días jueves y viernes

Una seguidilla de sistemas frontales ingresarán a la región de Valparaíso desde este martes 25 de agosto y durante los próximos días, aunque con un escenario que ha cambiado respecto de las primeras proyecciones. Así lo explicó a Puranoticia.cl Pamela Henríquez, meteoróloga y coordinadora jefe de Meteored, quien anticipó precipitaciones de distinta intensidad dependiendo de la zona de la región.

Según detalló, durante este martes se espera el paso de nubosidad por distintos sectores, dejando precipitaciones débiles, aunque con la posibilidad de que en algunos momentos aumente su intensidad, principalmente hacia las comunas del interior. De igual forma, en la cordillera, además, se esperan nevadas.

Sin embargo, el principal evento de esta semana se produciría durante el miércoles 26 de agosto, cuando las precipitaciones podrían intensificarse tanto en el litoral como en los valles y sectores precordilleranos.

Henríquez explicó que "se ha debilitado un poco la llegada de las precipitaciones. Teníamos hace unos días la extensión de jueves, viernes y sábado, pero ahora se está viendo que vamos a tener una pausa un poco más larga en algunos sectores".

De acuerdo con la especialista, esta diferencia será especialmente notoria entre el interior y la costa de la región. Mientras valles y sectores precordilleranos podrían registrar precipitaciones más prolongadas durante jueves y viernes, en la zona costera –Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio– se espera una pausa durante esas jornadas, con la posibilidad de algunas gotas aisladas e incluso momentos de sol.

Para el sábado, en tanto, el panorama apunta a precipitaciones bastante más débiles y acotadas. De esta manera, algunos sectores de la región podrían mantener lluvias durante buena parte de la semana, mientras otros tendrán períodos más extensos de pausa.

RÍO ATMOSFÉRICO

Uno de los conceptos que ha generado especial atención durante los últimos días es la eventual presencia de un río atmosférico de categoría 4, considerando que un fenómeno de características similares provocó importantes impactos en la zona costera regional durante mediados de julio, como en la Av. España o en la Av. Altamirano.

Sin embargo, Henríquez explicó que "en la región de Valparaíso, el río atmosférico llega con una categoría mínima, que es mucho más beneficiosa, ya que solamente trae precipitaciones, pero no provoca mayores problemas, sólo entrega un poco de vapor de agua a las precipitaciones, pero no más que eso".

La meteoróloga subrayó que "lo que ocurre es que ingresan estos pulsos de precipitaciones, ingresan más abajo, en el centrosur y sur, y al llegar a nuestra zona no llegan con tanta intensidad. Es por eso que en algunos sectores alcanza a llover un poco más y en otros menos".

LLUVIAS HASTA NOVIEMBRE

Otro de los aspectos abordados por Henríquez tiene relación con las proyecciones para los próximos meses, luego de que distintos modelos meteorológicos comenzaran a mostrar un escenario de precipitaciones por sobre los valores habituales.

La especialista explicó que los modelos están proyectando lluvias sobre lo normal incluso hasta octubre y también durante noviembre, aunque con una señal más débil para este último mes. Sin embargo, advirtió que hablar de precipitaciones "sobre lo normal" no significa necesariamente que se vaya a producir una gran cantidad de lluvia.

Esto se debe a que los montos normales de precipitaciones van disminuyendo a medida que se aproxima el verano. Por ello, un volumen que puede parecer bajo puede igualmente ubicarse por sobre el promedio histórico de un determinado mes.

Como ejemplo, mencionó septiembre y la estación meteorológica de Rodelillo, donde habitualmente se registran entre 8 y 28 milímetros durante ese mes. Por lo mismo, explicó que si en septiembre se acumularan 29 milímetros, el registro ya estaría por sobre lo normal, aunque el monto pueda parecer bajo en comparación con las lluvias que suelen registrarse durante julio o agosto.

FIESTAS PATRIAS

Respecto de la semana del 18 de septiembre, Henríquez reafirmó que los modelos mantienen actualmente una señal de precipitaciones por sobre lo normal. Sin embargo, puso énfasis en una precisión importante: todavía no es posible determinar qué día específico podría registrarse lluvia durante esa semana.

"Para la semana del 18 no podemos saber todavía qué día podría llover, pero se ven precipitaciones sobre lo normal durante esa semana", explicó la especialista.

La meteoróloga planteó que "también podría ser que lloviese el lunes 14, es decir, si llueve el lunes 14, ya se da como que la semana es sobre lo normal, o sea, llovió más de lo normal y podrían ser todos los otros días secos".

Por ello, la experta recalcó a Puranoticia.cl que será necesario acercarse a la fecha para determinar con mayor precisión cuándo podrían producirse las precipitaciones.

PURANOTICIA