Sistema frontal se retira de la región de Valparaíso dejando menos de 15 mm de lluvia y nieve en cordillera: ahora vienen las heladas

El sistema frontal frío que afectó a la zona central de nuestro país ya comenzó su proceso de retirada de la región de Valparaíso. El fenómeno concentró su mayor fuerza en el sector sur y costero, dejando un panorama de lluvias moderadas y una importante acumulación de nieve en los sectores cordilleranos, lo que obligó al cierre preventivo del paso Los Libertadores.

De acuerdo con el balance entregado por la marinero Elizabeth Villarroel, de la estación meteorológica de la Armada, los montos de agua caída variaron según la zona: Faro Punta Panul registró 14,4 mm; el Faro Punta Ángeles acumuló 12,3 mm; Laguna Verde 12,2 mm; Rodelillo 10,9 mm; Santo Domingo 10,4 mm y Torquemada 5 mm.

En contraste, el frente avanzó con menor intensidad hacia las comunas del interior. Al respecto, Pamela Henríquez, coordinadora jefa de Meteored Chile, explicó el comportamiento del fenómeno:

"Hemos tenido precipitaciones bastante importantes, principalmente en el sector sur y costero de la región de Valparaíso, donde se ha podido superar incluso los 10 milímetros. Sin embargo, ha avanzado lentamente hacia el norte y en sectores del interior hemos tenido menos precipitación de la esperada".

Una de las principales características de este evento fue su baja temperatura, lo que permitió que la isoterma cero se posicionara entre los 2.100 y 2.200 metros. Esto propició la caída de más de 10 centímetros de nieve desde tempranas horas.

"Es un sistema frontal frío que llegó con temperaturas mucho más bajas (...) lo cual hemos tenido nevadas desde muy temprano y eso por supuesto que es algo que favorece en demasiado", destacó Henríquez.

Tras la disipación completa de las nubes durante la tarde y noche, una masa de aire frío se instalará firmemente en la zona. Para la madrugada y mañana de este jueves se pronostica un descenso drástico de los termómetros, especialmente en los valles y la precordillera.

Los expertos estiman que las temperaturas mínimas promedio estarán bajo los 5°C, con registros de 3°C a 4°C en zonas urbanas, mientras que en sectores rurales del interior el termómetro podría llegar a los 0°C, provocando heladas matinales. Sin embargo, se prevé que este fenómeno sea breve, ya que el viernes el ingreso de nueva nubosidad impedirá que las temperaturas bajen tanto.

INVIERNO CON ‘’EL NIÑO’’

Al ser consultada sobre la percepción ciudadana de que las lluvias son cada vez más cortas, pero más intensas, la coordinadora de Meteored Chile confirmó que los datos climáticos respaldan esta tendencia debido al cambio climático y la influencia del fenómeno de El Niño.

"Lo que se acentúa aún más son estos eventos más extremos donde las precipitaciones son un poco más distanciadas (...) pero cada evento mucho más fuerte con precipitación en corto periodo de tiempo", advirtió la meteoróloga.

Finalmente, Henríquez anticipó que, aunque no se vislumbran nuevos sistemas frontales para los próximos días de junio —salvo un posible evento hacia el 21 o 22 de este mes—, el panorama cambiará radicalmente a mediano plazo: "Se ve una puerta más abierta de cara al invierno. (…) Las precipitaciones se ven sobre lo normal y es probable que tengamos precipitaciones abundantes en la región de Valparaíso en julio, agosto, septiembre y también octubre de este año".

PURANOTICIA