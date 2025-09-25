Sistema frontal llegará este viernes a la región de Valparaíso

A contar del viernes 26 de septiembre en la madrugada, la región de Valparaíso será afectada por un sistema frontal.

Tal como señaló la Marinero Primero, Elizabeth Villaroel, del Centro Meteorológico de Valparaíso, “se esperan precipitaciones las cuales se van a presentar como tipo chubasco y de las 11 a 13 horas aproximadamente, debería haber una precipitación más intensa”.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones se presentarán con viento de entre 25 y 40 km/h, en horas del amanecer.

El viento desaparecerá luego del mediodía, mientras que la caída de agua se mantendrá hasta el ocaso.

PURANOTICIA