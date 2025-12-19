Diputada Barchiesi presentó proyecto de ley que busca darle la nacionalidad por gracia a sacerdote alemán que llegó a Chile en 1973

“Pronto va a cumplir 69 años de sacerdocio al servicio de la Iglesia y en su gran mayoría ha sido un servicio pastoral en Chile y en mi comuna de Villa Alemana”. Así definió la diputada Chiara Barchiesi al sacerdote alemán, José Tilmann, quien podría recibir la nacionalidad chilena, luego de que la legisladora del Partido Republicano presentara un proyecto de ley que busca otorgar dicho honor al religioso.

Tilmann -de 92 años-, llegó a Chile en 1973, en específico a Villa Alemana, donde ha realizado su trabajo sacerdotal y apostólico en el Oratorio de San Felipe Neri, celebrando miles de misas, matrimonios, bautizos y primeras comuniones, lo que le ha granjeado la gratitud de los habitantes de la zona.

“Es por eso que queremos darle este homenaje, para que sea chileno como nosotros, por esta tremenda entrega que ha realizado por más de 50 años”, sostuvo la diputada Barchiesi, quien también entregó un galardón.

“Esperamos que este proyecto pueda avanzar con celeridad y que él, como alemán y chileno próximamente, pueda seguir sirviendo en nuestro país”, añadió la parlamentaria.

Por su parte, el sacerdote se manifestó agradecido por el gesto de la parlamentaria y sostuvo que “para mí es un regalo que ahora se haya dado esta iniciativa, que me lo quieren regalar y que yo no tenga que perder mi pasaporte alemán”.

Tilmann agregó que le gusta la idea de ser chileno y que a los cuatro meses de llegar al país “ya sabía que me iba a quedar, porque encontré un campo fértil de trabajo, gente que me aceptaba a mi servicio y que yo podía trabajar con jóvenes también, con cifras que en Alemania no había tenido. Entonces yo ahí ya decidí quedarme y hasta el día de hoy es así”.

Durante su visita al Congreso Nacional -donde fue homenajeado-, la diputada Barchiesi le entregó un reconocimiento y calificó el momento como “muy especial para los villaalemaninos que lo queremos tanto, esto es muy especial, (...) este día en que se presenta el proyecto de ley y que espero que prontamente sea aprobado y ya publicado en el diario oficial para que el Padre tenga su nacionalidad por gracia chilena”.

