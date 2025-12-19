Click acá para ir directamente al contenido
Personal municipal de Seguridad Pública sorprendió al individuo en flagrancia mientras intentaba cometer un robo en el lugar, por lo que procedieron a su retención inmediata.

Capturan in fraganti a sujeto que había ingresado a robar a feria artesanal de La Calera
Viernes 19 de diciembre de 2025 18:58
El sistema de cámaras local alertó a personal de Seguridad Pública del Municipio de La Calera por la apertura irregular de la cortina metálica de la feria artesanal.

Así es como los inspectores municipales se trasladaron hasta las dependencias ubicadas en calle José Joaquín Pérez para adoptar el procedimiento de rigor.

Al llegar al lugar, el personal municipal sorprendió a un individuo en flagrancia mientras intentaba cometer un robo, por lo que procedieron a su retención inmediata.

Posteriormente, se le dio aviso a personal de Carabineros, que concurrió al sector para recibir al detenido y concluir con el operativo de detención de este individuo.

