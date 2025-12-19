Capturan in fraganti a sujeto que había ingresado a robar a feria artesanal de La Calera

El sistema de cámaras local alertó a personal de Seguridad Pública del Municipio de La Calera por la apertura irregular de la cortina metálica de la feria artesanal.

Así es como los inspectores municipales se trasladaron hasta las dependencias ubicadas en calle José Joaquín Pérez para adoptar el procedimiento de rigor.

Al llegar al lugar, el personal municipal sorprendió a un individuo en flagrancia mientras intentaba cometer un robo, por lo que procedieron a su retención inmediata.

Posteriormente, se le dio aviso a personal de Carabineros, que concurrió al sector para recibir al detenido y concluir con el operativo de detención de este individuo.

PURANOTICIA