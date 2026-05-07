Sistema frontal dejó hasta 23 milímetros de agua caída en Valparaíso: ahora pronostican viento y un descenso en las temperaturas

La Armada de Chile entregó un balance del sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso durante este miércoles 6 de mayo, reportando distintos montos de precipitaciones en estaciones meteorológicas distribuidas en toda la zona.

Según detallaron, el mayor registro de agua caída se produjo en el sector de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, donde se contabilizaron 23,3 milímetros de precipitaciones.

En tanto, en Faro Punta Ángeles, ubicado en la costa de Valparaíso, se registraron 12,8 milímetros; mientras que en Faro Punta Panul, en la comuna de San Antonio, cayeron 7,1 milímetros.

Por su parte, la estación meteorológica de Santo Domingo reportó 5,4 milímetros de agua caída durante el evento meteorológico.

Con estos registros, la Armada dio por finalizada la condición de precipitaciones asociada al sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país.

Asimismo, indicaron que para los próximos días se prevé el predominio de una condición anticiclónica, la cual traerá cielos mayormente despejados y viento del componente surweste, especialmente durante las horas de la tarde.

De acuerdo al pronóstico, las rachas podrían alcanzar hasta los 46 kilómetros por hora en sectores costeros de la región. Además, se espera un descenso en las temperaturas mínimas durante los próximos días.

PURANOTICIA