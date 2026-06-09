Sistema frontal dejará lluvias, chubascos y viento este miércoles en la región de Valparaíso

La llegada de un nuevo sistema frontal a la región de Valparaíso marcará las condiciones meteorológicas de las próximas horas, con precipitaciones, abundante nubosidad y viento que se concentrarán principalmente este miércoles 10 de junio.

Así lo informó el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, organismo que monitorea la evolución de los fenómenos atmosféricos que afectan al litoral central.

La marinero Elizabeth Villarroel explicó que ""tras un análisis de las condiciones meteorológicas asociadas al sistema frontal que afectará a la región durante la jornada del día miércoles, se prevé que aporte principalmente abundante nubosidad y precipitaciones que debieran estar concentradas durante el término de la noche y la madrugada e inicios de la tarde".

Asimismo, indicó que "estas precipitaciones principalmente deberían ser de tipo chubasco y lluvia, acompañado de viento en sector oceánico, del componente general norte, por lo que debiera generar marejadilla en la bahía".

Respecto de la evolución del evento, hacia el término del día las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente, dando paso al establecimiento de una condición de cuña, fenómeno que trae consigo buenas condiciones meteorológicas y viento predominante del surweste, con velocidades estimadas entre los 6 y 12 nudos.

"Posteriormente, y tras el monitoreo de las condiciones metroorológicas para el día viernes, se prevé el predominio de esta cuña, manteniendo cielo nublado, ausencia de precipitaciones y condiciones generales de estabilidad en el área. Hacemos un llamado a la comunidad, al autocuidado y a mantenerse siempre informado a través de nuestra página web meteoarmada.directemar.cl", sentenció la marinero.

De esta manera, las autoridades marítimas continuarán monitoreando la evolución del sistema frontal que afectará a la región de Valparaíso, mientras se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y adoptar las precauciones necesarias ante la presencia de lluvias, viento y alteración de las condiciones marítimas durante las próximas horas, sobre todo para quienes conducen.

PURANOTICIA