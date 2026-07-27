Sistema frontal de este lunes dejó menos de 10 mm de lluvias en la costa de Valparaíso

Un balance de las precipitaciones registradas hasta la mañana de este lunes en la región de Valparaíso entregó el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, organismo que monitorea el comportamiento del sistema frontal que afecta al litoral.

De acuerdo con las estaciones de monitoreo, el fenómeno ha dejado precipitaciones de diversa intensidad en distintos puntos de la costa, siendo Valparaíso la comuna con el mayor acumulado de agua caída hasta el momento.

Según detalló la Marinero Elizabeth Villarroel, el punto con el registro más alto corresponde a la ciudad puerto. “Nuestra estación meteorológica de Faro Punta Ángeles registró un acumulado de 9,1 mm de agua caída, en Quintero 0,2 mm; Faro Panul (San Antonio) 8,1 mm y en Laguna Verde 4,3 mm”, precisó.

Respecto a la evolución del sistema frontal durante esta jornada, Villarroel informó que “durante esta jornada las precipitaciones continuarán afectando a la región de Valparaíso con lluvia débil y chubasco”.

No obstante, el informe técnico proyecta que el fenómeno comenzaró a perder intensidad durante la tarde. “De acuerdo con nuestro análisis meteorológico, estas condiciones comenzaron a declinar entre las 14 y 15 horas, dando paso a un mejoramiento gradual del tiempo”, sostuvo la integrante del Centro Zonal.

PRÓXIMOS DÍAS

En relación con el pronóstico para esta semana, la Marinero Villarroel indicó que existe la posibilidad de un breve retorno de las precipitaciones durante la madrugada de este martes. “Para el martes 28 es probable chubasco durante la madrugada en los sectores de Valparaíso y San Antonio”. Sin embargo, aclaró que “posteriormente para los días miércoles y jueves no nos esperan precipitaciones”.

Desde la institución recalcaron que continuarán monitoreando de forma permanente las condiciones atmosféricas en el borde costero para informar oportunamente a la ciudadanía. “Desde el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso continuamos monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas para mantener a la comunidad informada de manera oportuna a través de nuestros canales oficiales”, concluyó.

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