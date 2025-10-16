Sistema de Admisión Escolar: 71% de postulantes de la V Región quedaron asignados entre sus tres primeras preferencias

El Ministerio de Educación dio a conocer los resultados correspondientes al periodo principal de postulaciones del Sistema de Admisión Escolar (SAE), plataforma que permite acceder a establecimientos públicos y particulares subvencionados en 2026.

A partir de este jueves 16 y hasta el 21 de octubre, a las 14:00 horas, los apoderados deberán ingresar al portal www.sistemadeadmisionescolar. cl , con el mismo usuario y contraseña que utilizaron para realizar su postulación, y así revisar si el estudiante fue asignado a alguno de los establecimientos de su listado de preferencias.

Al interior del sitio, las familias podrán realizar una de las siguientes acciones: aceptar el establecimiento asignado; aceptarlo y activar la lista de espera (en caso de liberarse cupos en otros establecimientos de mayor preferencia); o rechazar el resultado. Quienes opten por esta última opción deberán volver a postular en el período complementario del SAE, que se realizará entre el 12 y el 19 de noviembre.

Es importante considerar que aquellas personas que tenían continuidad en el colegio actual y tuvieron asignación en otro colegio de preferencia, han liberado su vacante para otro estudiante que lo necesita, por lo que también deberán postular en el Periodo Complementario.

BALANCE SAE 2026

A nivel regional, el 55,1% de los postulantes quedó asignado en su primera preferencia, mientras que el 71,11% fue asignado dentro de sus primeras tres preferencias y un 3,3% fue asignado en su cuarta preferencia o una superior. Un 19% quedó en su establecimiento de origen.

A nivel nacional, para el SAE 2026 postularon 463.923 estudiantes, de los cuales el 92,8% tiene alguna asignación en el periodo principal. Destaca que el 52,5% fue asignado en su primera preferencia; el 69,4% quedó asignado en alguna de sus tres primeras preferencias y un 4,1% fue asignado en su cuarta preferencia o una superior. Un 19,3% quedó en su establecimiento de origen.

Estos resultados se reflejan con mayor claridad en niveles como prekínder, donde el 82% de los niños y niñas fue asignado en su primera preferencia, y en 1º básico, donde el porcentaje alcanzó el 64%.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que "más de la mitad de los estudiantes quedó en su primera opción, lo que refleja la consolidación de un sistema que busca garantizar el acceso equitativo a la educación. Este avance es especialmente significativo en los niveles de entrada, donde la asignación en primera preferencia supera el 80% en prekínder”.

En tanto, el seremi de Educación de Valparaíso, Juan Pablo Álvarez, señaló que "estos resultados también reflejan el trabajo que hemos impulsado a través del Plan de Fortalecimiento de la Matrícula, mediante obras de infraestructura y un trabajo conjunto con los sostenedores en zonas de alta demanda, para resguardar las trayectorias educativas”.

En la región de Valparaíso participaron 754 establecimientos, con una oferta de 109.964 vacantes para el año 2026. A nivel nacional, 7.760 establecimientos fueron parte de este proceso ofreciendo un total de 1.134.110 vacantes para el próximo año.

FECHAS CLAVE

• 29 y 30 de octubre: Resultados de las listas de espera

• 12 al 19 de noviembre: Postulación al Periodo Complementario

• 2 de diciembre: Resultados Periodo Complementario

• 9 al 23 de diciembre: Periodo de matrículas

