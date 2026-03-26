Sismo de menor intensidad se registró en comunas del norte de la región de Valparaíso

Un sismo de menor intensidad se registró en la región de Valparaíso durante horas de la madrugada de este jueves 26 de marzo.

Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,1 y se localizó a 27 kilometros al noroeste de Quintero.

El temblor se registró a las 5:55 horas y tuvo una profundidad de 25 kilómetros.

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