Paseo Wheelwright sigue cerrado tras graves daños causados por las lluvias en Valparaíso

El paseo Wheelwright de Valparaíso continúa con acceso restringido luego de que las intensas lluvias y fuertes marejadas registradas durante el reciente sistema frontal provocaran importantes daños en su infraestructura.

Hace una semana se determinó el cierre indefinido del tradicional paseo costero de la Ciudad Puerto, luego de constatar el deterioro que sufrió en distintos tramos.

Entre los principales daños se encuentran la desaparición de varias secciones de las tablas de madera que conforman la pasarela peatonal y la aparición de numerosos socavones, incluso en sectores donde el piso era de hormigón.

Estas condiciones han convertido el lugar en un espacio de alto riesgo para peatones, por lo que las autoridades optaron por mantener clausurado el acceso mientras se evalúan las reparaciones necesarias para recuperar la seguridad del recorrido.

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