Longton y Celis valoran nueva brigada de la PDI contra el crimen organizado en Puerto de San Antonio

El senador Andrés Longton y el diputado Andrés Celis valoraron la implementación de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios (Briderpo) en el Puerto de San Antonio, una nueva unidad especializada de la Policía de Investigaciones que reforzará el combate al crimen organizado, el contrabando y el robo de contenedores en el puerto de San Antonio.

La creación de esta brigada es resultado del trabajo desarrollado durante los últimos meses entre distintas instituciones vinculadas a la seguridad portuaria. En ese marco, las gestiones encabezadas por el senador Longton dieron origen a una mesa de trabajo con la Policía de Investigaciones, la Delegación Presidencial, la Armada, Aduanas, Carabineros y la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), cuyo principal hito fue la reunión realizada el pasado 28 de abril junto al director general de la PDI, Eduardo Cerna.

Al respecto, el senador Andrés Longton sostuvo que fortalecer el control de las fronteras es una de las herramientas más efectivas para enfrentar el avance del crimen organizado y los delitos de mayor connotación.

“Parte importante de nuestra labor ha sido preocuparnos del resguardo de las fronteras, porque controlándolas también enfrentamos gran parte del crimen organizado y de los delitos más violentos que afectan a nuestro país. El Puerto de San Antonio ha sido una preocupación constante y, por eso, impulsamos esta iniciativa y coordinamos junto al gerente general de EPSA una reunión con el director general de la PDI, Eduardo Cerna, quien comprendió la necesidad de avanzar en esta brigada.”

Por su parte, el diputado Andrés Celis señaló que la puesta en marcha de esta unidad representa una señal concreta en materia de seguridad para San Antonio y para el país.

“Más que palabras, hoy vemos hechos y acciones concretas. La creación de esta Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios es una excelente noticia para San Antonio y para el país, porque permitirá contar con una unidad especializada desplegada permanentemente en el principal puerto de Chile.”

Los parlamentarios valoraron el trabajo conjunto desarrollado entre la Policía de Investigaciones, la Delegación Presidencial, la Armada, Aduanas, Carabineros y la Empresa Portuaria San Antonio, destacando que la coordinación entre las distintas instituciones fue clave para concretar la implementación de esta nueva unidad especializada.

Longton destacó que la creación de esta brigada responde a una necesidad que por años tuvo el principal puerto del país.

“Valparaíso ya contaba con una brigada de delitos portuarios, pero era inentendible que San Antonio, siendo el puerto más grande de Chile y con una alta incidencia de crimen organizado, narcotráfico y comercio ilícito, no tuviera una unidad especializada que trabajara coordinadamente con Aduanas, el SAG, la Autoridad Marítima y las demás instituciones competentes.”

La implementación de la Briderpo marca un paso decisivo para fortalecer la seguridad del Puerto de San Antonio y enfrentar con mayores capacidades el crimen organizado, el contrabando y los delitos que afectan la cadena logística. Con esta nueva unidad especializada, el principal puerto del país contará con una herramienta permanente para proteger una infraestructura estratégica para la economía nacional y el resguardo de las fronteras marítimas.

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