Paso Los Libertadores cumple 18 días cerrado por nieve y congestiona otras carreteras

La Confederación de Dueños de Camiones advirtió una compleja situación en los pasos fronterizos con Argentina. El cierre prolongado derivó en una grave congestión de camiones.
La Confederación de Dueños de Camiones (CNDC) informó una compleja situación en los pasos fronterizos con Argentina en las zonas central y central-sur, debido a los cierres por los temporales, nevazones, acumulación de nieve con metros de altura y condiciones que imponen la interrupción de los viajes.
El Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor–Los Libertadores, permanece totalmente cerrado y cumple 18 días sin tránsito debido a la gran acumulación de nieve en la alta cordillera. Equipos de Vialidad de Chile y Argentina trabajan en el despeje de la calzada, pero persisten los riesgos de rodados y avalancha. No existe fecha definida para la reapertura.
El Paso Pino Hachado-La Araucanía se encuentra con grave congestión, principalmente por camiones que optaron por este cruce sureño en vista del cierre de Los Libertadores. Este paso atiende diariamente entre 150 y 180 camiones en promedio, pero la acumulación de vehículos provenientes de Los Libertadores elevó el flujo a 300. Ayer había unas 200 máquinas esperando hacer trámites para pasar la frontera, habilitándose un aparcadero en Liucura y así evitar mayor congestión en el complejo fronterizo propiamente tal.
En el Paso Cardenal Samoré el tránsito para camiones permanece suspendido, a solicitud de Vialidad Argentina, haciéndose evaluaciones periódicas, informó la Delegación Presidencial de Osorno.
Por lo anterior, y de persistir las malas condiciones climáticas en la frontera, una alternativa muy costosa y que genera importantes pérdidas de días para los viajes -señaló la CNDC- es el paso de Jama, en la región de Antofagasta.
Finalmente, la CNDC recomendó a las empresas evaluar muy cuidadosamente la realización de viajes interfronterizos, especialmente si se considera que Los Libertadores no dispone de fecha precisa para reabrir.
PURANOTICIA