Paso Los Libertadores cumple 18 días cerrado por nieve y congestiona otras carreteras

La Confederación de Dueños de Camiones (CNDC) informó una compleja situación en los pasos fronterizos con Argentina en las zonas central y central-sur, debido a los cierres por los temporales, nevazones, acumulación de nieve con metros de altura y condiciones que imponen la interrupción de los viajes.

El Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor–Los Libertadores, permanece totalmente cerrado y cumple 18 días sin tránsito debido a la gran acumulación de nieve en la alta cordillera. Equipos de Vialidad de Chile y Argentina trabajan en el despeje de la calzada, pero persisten los riesgos de rodados y avalancha. No existe fecha definida para la reapertura.

El Paso Pino Hachado-La Araucanía se encuentra con grave congestión, principalmente por camiones que optaron por este cruce sureño en vista del cierre de Los Libertadores. Este paso atiende diariamente entre 150 y 180 camiones en promedio, pero la acumulación de vehículos provenientes de Los Libertadores elevó el flujo a 300. Ayer había unas 200 máquinas esperando hacer trámites para pasar la frontera, habilitándose un aparcadero en Liucura y así evitar mayor congestión en el complejo fronterizo propiamente tal.

En el Paso Cardenal Samoré el tránsito para camiones permanece suspendido, a solicitud de Vialidad Argentina, haciéndose evaluaciones periódicas, informó la Delegación Presidencial de Osorno.

Por lo anterior, y de persistir las malas condiciones climáticas en la frontera, una alternativa muy costosa y que genera importantes pérdidas de días para los viajes -señaló la CNDC- es el paso de Jama, en la región de Antofagasta.

Finalmente, la CNDC recomendó a las empresas evaluar muy cuidadosamente la realización de viajes interfronterizos, especialmente si se considera que Los Libertadores no dispone de fecha precisa para reabrir.

PURANOTICIA