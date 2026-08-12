Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y Metropolitana: epicentro se localizó cerca de Petorca

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 21:31 horas de este miércoles en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.4, y se localizó a 8 kilómetros al noroeste de Petorca.

El temblor tuvo una latitud de -32.19, una longitud de -70.96 y una profundidad de 97 kilómetros.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Valparaíso

Quillota: III

San Felipe: III

Región: Metropolitana de Santiago

Macul: II

Lampa: II

Tiltil: II

Curacaví­: II

PURANOTICIA