Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y Metropolitana: epicentro se localizó cerca de Petorca

El temblor que se produjo la noche de este miércoles tuvo una latitud de -32.19, una longitud de -70.96 y una profundidad de 97 kilómetros.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 21:31 horas de este miércoles en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.4, y se localizó a 8 kilómetros al noroeste de Petorca.
El temblor tuvo una latitud de -32.19, una longitud de -70.96 y una profundidad de 97 kilómetros.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Valparaíso
Región: Metropolitana de Santiago
PURANOTICIA