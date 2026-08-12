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Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y Metropolitana: epicentro se localizó cerca de Petorca

Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y Metropolitana: epicentro se localizó cerca de Petorca

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El temblor que se produjo la noche de este miércoles tuvo una latitud de -32.19, una longitud de -70.96 y una profundidad de 97 kilómetros.

Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso y Metropolitana: epicentro se localizó cerca de Petorca
Miércoles 12 de agosto de 2026 21:42
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 21:31 horas de este miércoles en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.4, y se localizó a 8 kilómetros al noroeste de Petorca.

El temblor tuvo una latitud de -32.19, una longitud de -70.96 y una profundidad de 97 kilómetros.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Valparaíso

  • Quillota: III
  • San Felipe: III

Región: Metropolitana de Santiago

  • Macul: II
  • Lampa: II
  • Tiltil: II
  • Curacaví­: II

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