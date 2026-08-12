Algarrobo suma nuevo vehículo para trasladar pacientes y usuarios del Cesfam

La Municipalidad de Algarrobo concretó la adquisición de un nuevo vehículo para el traslado de pacientes y usuarios del Centro de Salud Familiar (Cesfam), iniciativa que permitirá fortalecer el apoyo que se entrega a la comunidad en materia de atención primaria de salud.

La nueva unidad significó una inversión de $33.107.000, financiada en un 100% con recursos municipales, y estará destinada a apoyar el traslado de personas que requieren movilización asociada a las prestaciones y servicios del Cesfam.

La incorporación de este vehículo permitirá contar con mejores condiciones de seguridad, comodidad y oportunidad en los traslados, fortaleciendo las capacidades de la salud municipal y facilitando el acceso de los usuarios a las atenciones que requieren.

Esta nueva inversión se suma a la adquisición, realizada hace algunos meses, de una nueva ambulancia destinada al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), que significó una inversión municipal de $93 millones.

De esta manera, en un período de pocos meses, la Municipalidad de Algarrobo ha destinado más de $126 millones de recursos propios a la incorporación de nuevos vehículos para fortalecer la atención y los servicios de salud de la comuna.

El alcalde Marco Antonio González destacó que "estamos haciendo una inversión importante en nuestra salud municipal. Hace pocos meses destinamos $93 millones para adquirir una nueva ambulancia para nuestro SAPU y hoy estamos incorporando este nuevo vehículo, con una inversión superior a los $33 millones, para apoyar el traslado de nuestros pacientes y usuarios del Cesfam. Son más de $126 millones de recursos municipales que estamos poniendo directamente en salud, porque queremos que nuestros vecinos tengan mejores condiciones de atención, traslado y acceso a nuestros servicios”.

Desde el municipio destacaron que estas inversiones forman parte del trabajo orientado a fortalecer progresivamente la infraestructura, el equipamiento y las herramientas disponibles para la atención primaria de salud, destinando recursos municipales a iniciativas que tienen un impacto directo en la comunidad.

PURANOTICIA