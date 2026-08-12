Gobernador Mundaca pone al tren en el centro del desarrollo regional y reitera deseo de extender la red hasta La Calera y Los Andes

En el marco de la entrega y pronta puesta en marcha de dos nuevos trenes para el servicio Limache- Puerto, actividad que contó con la presencia del biministro Louis de Grange y el presidente de EFE Valparaíso, Pablo Allard, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó el rol determinante de los trenes en la región en materia de transporte, logística y sustentabilidad.

La máxima autoridad regional comentó que “siempre he dicho que los trenes son esenciales para Chile. Creo que este es un medio de transporte que no depende de medios de energía fósil, gas, petróleo, carbón, y por tanto, está muy acorde con el combate al cambio climático".

De igual forma, sostuvo que "el trabajo con EFE de parte del Gobierno Regional ha sido permanente. Hicimos un proyecto hace un tiempo atrás que tenía por finalidad prolongar la línea férrea desde Llay Llay hasta San Felipe, llegando hasta Los Andes, con el propósito de transformar el puerto terrestre de Los Andes no solo en un sitio de carga sino también de transferencia. Hace pocos días atrás estuve con el Gobernador de Mendoza, con quien estuvimos hablando de las bondades que tiene el corredor logístico Aconcagua. Hoy día los países del Mercosur que dirigen sus mercancías hacia el pacifico sur necesitan de ese corredor bioceánico Aconcagua y ahí el tren va a jugar un rol determinante”.

A ello agregó que “cuando uno piensa en una región moderna, que genera empleo, que sea de buena calidad y con un medio de transporte sustentable, el tren está en la centralidad. Nosotros tenemos un sueño y es tener un tren que vaya desde Valparaíso-Santiago, y por cierto que se prolongue rápidamente la línea férrea de Limache –Calera”.

Por último, Mundaca destacó el trabajo que está realizando EFE en la región, y se interiorizó sobre las características de estos nuevos trenes que se incorporarán al servicio de transporte, relevando la importancia de continuar avanzando en el fortalecimiento y extensión de la red ferroviaria.

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