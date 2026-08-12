Siete personas en situación de calle acceden a una vivienda tras acompañamiento del Programa Calle en Valparaíso

Un nuevo paso hacia la autonomía y la inclusión social dieron siete personas que participaron del Programa Calle de la Municipalidad de Valparaíso, luego de acceder a una vivienda mediante contratos de arriendo y recibir apoyo para equipar sus nuevos hogares.

El hito marcó el cierre de la ejecución del programa durante el período 2023-2025, iniciativa desarrollada por el municipio porteño y financiada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que permitió acompañar a 60 personas en situación de calle de la comuna, mediante un trabajo psicosocial y sociolaboral orientado a fortalecer sus capacidades, generar vínculos con las redes de apoyo y avanzar hacia mayores niveles de autonomía.

Durante la ceremonia de cierre, que reunió a participantes, equipos municipales, representantes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia e invitados especiales, se reconoció el trabajo desarrollado por los profesionales que acompañaron los distintos procesos.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la exhibición de un extracto del documental Historias de Calle, espacio que permitió reflexionar sobre las trayectorias de vida de sus protagonistas, el sentido de pertenencia y la importancia de reconstruir vínculos con la comunidad.

SIETE NUEVOS HOGARES

Entre los principales resultados alcanzados por el programa destaca el acceso a vivienda de siete participantes, quienes además recibieron equipamiento destinado a habilitar sus nuevos hogares, incluyendo elementos para dormitorios, cocina y living.

La coordinadora del Programa Calle, Carolina Carvajal, explicó que "estamos saliendo del domicilio de algunos participantes que han sido receptores de un apoyo para sus viviendas, a propósito del avance que ellos han tenido en su escala de superación de la situación de calle. Han logrado consolidar arriendo y, de ese modo, se han destinado recursos del programa para poder entregarles equipamiento para sus viviendas, tanto para dormitorio, cocina, living en general”.

El proceso también ha estado marcado por historias de esfuerzo y nuevos comienzos. Así lo relató Helton Quezada, participante del programa, quien valoró que "el Programa Calle me ayudó mucho. Los logros que he alcanzado han sido gracias al acompañamiento del equipo. Hoy estoy en un albergue y también tuve la oportunidad de acceder a una casa compartida. Me apoyaron en todo el proceso y eso me permitió proyectar una nueva etapa en mi vida”.

Ruth Ramírez, otra de las participantes que recibió enseres para su nuevo hogar, comentó que "yo estoy agradecida de los tíos, me ayudaron en todo, en la casita, con mi pareja, a quien le encontraron trabajo bueno. Estamos muy agradecidos porque ahora estamos bien, salimos de la situación de calle. Yo vivía en la calle”.

ACOMPAÑAMIENTO

Desde el municipio destacaron que el término de esta etapa no significa el fin del acompañamiento de las personas participantes, quienes podrán continuar vinculándose con la red municipal para seguir avanzando en sus procesos de autonomía.

La directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Valparaíso, Marcia Oyarce, sostuvo que "estamos muy contentos como municipio por los resultados obtenidos. Este programa no solo permitió fortalecer las capacidades de las personas participantes, sino también las de nuestros equipos profesionales, quienes acompañaron cada proceso con compromiso y cercanía”.

La directora agregó que “aunque hoy finalizamos esta etapa, las personas seguirán contando con el apoyo de la red municipal para continuar avanzando hacia una vida independiente, reconstruir sus vínculos y superar una situación que, en muchos casos, no fue una elección personal”.

De esta manera, el cierre de esta ejecución deja como resultado 60 personas acompañadas y siete nuevos accesos a vivienda, reflejando un avance concreto en materia de inclusión y autonomía, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Valparaíso con una gestión cercana, territorial y centrada en la dignidad de las personas.

PURANOTICIA