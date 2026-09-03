Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Coquimbo y Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Salamanca

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:18 horas de este jueves en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5, y se localizó a 24 kilómetros al oeste de Salamanca.
El temblor tuvo una latitud de -31.59, una longitud de -71.55 y una profundidad de 106 kilómetros.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este temblor.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Coquimbo
Illapel: V
Vicuña: V
Monte Patria: V
Salamanca: IV
Ovalle: IV
Río Hurtado: IV
La Higuera: III
La Serena: III
Paiguano: III
Punitaqui: III
Región: Valparaíso
Quillota: IV
Limache: III
Hijuelas: III
Viña del Mar: II
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