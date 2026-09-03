Sismo de mediana intensidad se percibió en las regiones de Coquimbo y Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Salamanca

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:18 horas de este jueves en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5, y se localizó a 24 kilómetros al oeste de Salamanca.

El temblor tuvo una latitud de -31.59, una longitud de -71.55 y una profundidad de 106 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este temblor.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Coquimbo

Illapel: V

Vicuña: V

Monte Patria: V

Salamanca: IV

Ovalle: IV

Rí­o Hurtado: IV

La Higuera: III

La Serena: III

Paiguano: III

Punitaqui: III

Región: Valparaíso

Quillota: IV

Limache: III

Hijuelas: III

Viña del Mar: II

PURANOTICIA