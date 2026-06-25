Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 16:10 horas de este jueves 25 en la región de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.2 y estuvo localizado a 15 kilómetros al oeste de Quintero.

Cabe señalar que el temblor tuvo una latitud de -32.75, una longitud de -71.68 y una profundidad de 29 kilómetros.

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