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Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

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El temblor que se registró a las 16:10 horas tuvo una latitud de -32.75, una longitud de -71.68 y una profundidad de 29 kilómetros.

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero
Jueves 25 de junio de 2026 16:37
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 16:10 horas de este jueves 25 en la región de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.2 y estuvo localizado a 15 kilómetros al oeste de Quintero.

Cabe señalar que el temblor tuvo una latitud de -32.75, una longitud de -71.68 y una profundidad de 29 kilómetros.

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