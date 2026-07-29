Proponen crear un sistema de transporte integrado para Quillota, La Cruz y La Calera

La creación de un sistema de transporte integrado para Quillota, La Cruz y La Calera fue el principal planteamiento que el diputado Nelson Venegas formuló al seremi de Transportes de Valparaíso, Matías Valenzuela, en una reunión destinada a analizar alternativas para mejorar la conectividad urbana y rural en esta provincia.

La propuesta presentada ante la autoridad ministerial considera avanzar en el reconocimiento de estas tres comunas como una conurbación, condición que permitiría, posteriormente, implementar un perímetro de exclusión para regular el funcionamiento del transporte público, estableciendo exigencias en materia de recorridos, frecuencias, horarios, calidad de los vehículos y continuidad del servicio.

Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron los alcances de esta herramienta, que permitiría establecer contratos de operación con las empresas de transporte y elevar los estándares del servicio que actualmente reciben los usuarios de la zona.

El diputado Venegas expuso que "Quillota, La Cruz y La Calera funcionan en la práctica como una sola gran zona urbana, pero sus habitantes siguen enfrentando largos tiempos de espera, recorridos insuficientes y serias dificultades para trasladarse. Necesitamos avanzar a un sistema integrado, moderno y digno".

El representante del Distrito 6 de Valparaíso también planteó que la iniciativa debe considerar a los sectores rurales de la provincia, donde la falta de transporte público afecta especialmente a estudiantes, personas mayores y trabajadores.

Finalmente, tras la reunión, el diputado del Partido Socialista y el Seremi de Transportes acordaron continuar recopilando antecedentes técnicos y territoriales para evaluar la factibilidad de la propuesta y avanzar en soluciones que permitan mejorar el transporte público para los habitantes de Quillota, La Cruz y La Calera.

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