Problema estructural grave en el Gran Valparaíso: falta de 6 mil conductores mantiene a 1.000 buses estacionados en garitas 

El transporte público del Gran Valparaíso atraviesa una de sus mayores crisis de los últimos años. A la escasez de microbuses que diariamente denuncian los usuarios de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, se suma un profundo déficit de conductores, situación que mantiene cerca de un millar de máquinas sin poder salir a operar. A ello se agregan problemas estructurales como el sistema de pago por boleto cortado, que, según el gremio, continúa incentivando las carreras entre buses por captar pasajeros, con los consiguientes accidentes y conflictos viales que se observan prácticamente a diario en las calles del Área Metropolitana de la Quinta Región.

En conversación con Puranoticia.cl, el presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de la Región de Valparaíso, Óscar Cantero, sostuvo que el escenario es crítico y aseguró que el sistema requiere con urgencia miles de nuevos conductores para poder recuperar la oferta de transporte que hoy demanda la población.

Al explicar la magnitud del problema que enfrenta el transporte público en el Gran Valparaíso, el dirigente sostuvo que "no hay una mano de obra suficiente. Hoy día, para aplicar las 40 horas necesitamos tres conductores por bus, pero tenemos menos de uno. Nos faltan más de 6.000 conductores. Imagínese que deberían haber 2.200 buses en la calle hoy día, pero hay 1.200. Esa es la realidad de hoy".

En ese sentido, el principal problema radica en que las autoridades no transparentan la verdadera causa del mal funcionamiento del transporte público y afirmó que "si la autoridad no dice la verdad de lo que está pasando en el transporte público de por qué está funcionando mal, y es justamente porque aquí tenemos 1.000 buses guardados en la garita porque no hay conductores. Tienen que haber en las calles 2.200 buses, pero tenemos 1.200 buses en las calles, y eso es porque no hay conductores".

Asimismo, aseguró que "esto se lo he venido diciendo al Gobierno hace rato y a las autoridades que han pasado. Se lo hemos dicho con peras y manzanas. Ellos tienen el registro, tienen el tema del GPS y tienen la medición exacta, pero no lo dicen".

Respecto de las medidas para enfrentar la falta de conductores, Cantero cuestionó la falta de acciones concretas por parte del Estado y manifestó que "absolutamente ninguna autoridad se ha acercado para hacer un plan de contingencia o de recursos para crear nuevos conductores y conductoras". De igual forma, el dirigente de los microbuseros recordó que hace algunos años el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, impulsó una iniciativa financiada con $800 millones para formar 600 nuevos conductores y conductoras, proyecto que finalmente no prosperó.

VALIDADORES ELECTRÓNICOS

Otro de los temas planteados tiene relación con la futura implementación de validadores electrónicos en el transporte público, proceso que se desarrolla paralelamente a la licitación destinada a renovar parte de la flota del Gran Valparaíso.

Sobre este punto, sostuvo que "hace mucho tiempo a la fecha estamos pidiendo validadores porque eso va a solucionar problemas grandes como andar a la collera, a la carrera, a la caza del pasajero y evitar el corte de boleto, además de un sueldo fijo. Eso nosotros lo venimos pidiendo hace rato. Pero el plan que quieren instalar en este momento no va a cambiar nada. O sea es más de lo mismo porque quieren pagar por pasajero transportado. ¿Qué significa eso? Que van a seguir con lo mismo".

En esa misma línea, advirtió que "el Ministerio va a pagar por pasajero transportado y esto se va a traducir en que el conductor va a seguir trabajando de la misma forma como está trabajando, no va a haber ningún cambio. Yo he estado con el Seremi y ayer con el Subsecretario, a quien le planteamos lo mismo. Y si sigue así, nosotros vamos a dar una paralización total en la región. Que no queden dudas de que ningún conductor va a querer salir a trabajar en las mismas condiciones en que estamos".

Junto con ello, insistió en que el modelo laboral también debe modificarse para garantizar estabilidad a los conductores, indicando que "aquí lo que se requiere es que tengamos un contrato con un sueldo fijo por jornada. Y lo otro tiene que ver con la cantidad de conductores que tenemos. Si aplicaramos las 40 horas, solamente habría conductores para trabajar hasta las 12 de la tarde".

SEREMI DE TRANSPORTES RESPONDE

Consultada por Puranoticia.cl, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso reconoció el déficit de conductores y aseguró que el problema ya está siendo abordado por el Gobierno. A través de una declaración pública, la repartición señaló que "somos plenamente conscientes del diagnóstico actual respecto a la escasez de conductores en el Gran Valparaíso. Esta problemática, que hemos levantado en diversas instancias, afecta directamente los índices de cumplimiento del servicio".

La cartera agregó que "nos estamos haciendo cargo de esta situación, tanto de cara a la licitación del transporte público como para atender sus efectos inmediatos. Por ello, junto a la Delegación Presidencial y en articulación con las Seremías de Trabajo y Economía, desarrollamos mesas de trabajo destinadas a fomentar la empleabilidad, enfocándonos específicamente en la formación de conductores profesionales".

Finalmente, desde la Seremi de Transportes indicaron que "paralelamente, mantenemos un diálogo constante con los conductores y otros actores del sector para abordar sus condiciones integrales. En esa línea, los hemos citado a una mesa de trabajo para la próxima semana donde trataremos el déficit de conductores, pero también trataremos los temas de sus condiciones de salud y trabajo, contando con la participación de la Delegación Presidencial, los ministerios respectivos y los municipios".

De esta manera, mientras el gremio advierte que la falta de conductores mantiene fuera de circulación cerca de 1.000 microbuses y no descarta una paralización regional si no cambian las condiciones del sistema, el Gobierno asegura que ya se encuentra impulsando medidas para formar nuevos conductores y abordar las condiciones laborales del sector, en un escenario que continúa afectando diariamente a miles de usuarios del transporte público en las comunas que componen el Gran Valparaíso.

PURANOTICIA