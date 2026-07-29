Municipio de Valparaíso acude a Senapred para ir en ayuda de Laguna Verde tras estragos causados por los sistemas frontales

Los recientes sistemas frontales dejaron severas consecuencias en la parte alta de Laguna Verde, donde la acumulación de barro y el colapso de los caminos de tierra han impedido el tránsito regular de la locomoción colectiva (línea 520), camiones aljibe y vehículos de aseo municipal.

A esta situación se suma el retraso en la reposición del suministro eléctrico y las dificultades para acceder al agua potable, lo que ha afectado el traslado de adultos mayores a controles médicos y la continuidad escolar de más de 200 niños del sector.

Desde el Municipio de Valparaíso y la Delegación Presidencial han señalado que la intervención definitiva de los caminos deberá esperar hasta que el agua drene y el terreno se seque, permitiendo así el ingreso seguro de maquinaria pesada.

Tras sostener reuniones de trabajo con sus equipos operativos, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, abordó la contingencia que enfrenta la localidad rural y anunció la activación de recursos de emergencia ante los organismos regionales.

La jefa comunal explicó que las actuales condiciones meteorológicas y la saturación del suelo impiden ejecutar trabajos inmediatos en la red vial.

“La situación de Laguna Verde es una situación más compleja dentro de la comuna porque mientras tengamos lluvias y mientras no haya drenado el agua, la municipalidad no puede pasar con las máquinas para arreglar los caminos porque eso termina siendo muy peligroso para después quienes transitan”.

SOLICITUD DE INFORME ALFA

Ante la urgencia planteada por los vecinos para recuperar la conectividad, la alcaldesa confirmó que el municipio inició la solicitud de un Informe Alfa ante el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), con el objetivo de acceder a herramientas y recursos de emergencia que permitan intervenir los caminos durante la próxima semana.

“Por tanto, el día de hoy he tenido una reunión también con mis equipos municipales en donde hemos decidido levantar a Senapred un alfa, que es este instrumento en donde le hemos pedido una serie de elementos para poder arreglar caminos ya la próxima semana, que esperemos el tiempo nos acompañe para ello”.

Asimismo, Nieto detalló el despliegue realizado por los equipos municipales en el sector y precisó que, si bien la conectividad se encuentra gravemente afectada, Laguna Verde no permanece aislada, ya que el ingreso aún es posible mediante vehículos con tracción 4x4.

“Es súper importante señalar que nuestro equipo de la delegación se ha desplegado en el sector de Laguna Verde en donde lo que hemos observado es una gran dificultad de acceso, más no es aislamiento porque todavía se puede ingresar a través de vehículos 4x4 pero ciertamente sabemos que no todas las personas pueden hacerlo”.

SERVICIOS BÁSICOS

La alcaldesa enfatizó que la recuperación de los caminos es la principal prioridad del municipio, debido a que el deterioro de la conectividad afecta directamente el abastecimiento de agua potable y la normalización del suministro eléctrico.

“Que los caminos estén en mal estado es bien complejo porque nos afecta la entrega del agua y también a los revendedores de electricidad no tener restaurado el suministro eléctrico genera un problema también de abastecimiento en relación con el agua de nuestros vecinos y vecinas. Hoy por hoy lo que más nos acompleja en Laguna Verde y nuestra prioridad es ser capaces de arreglar esos caminos”.

Finalmente, la autoridad comunal informó que el municipio mantiene coordinaciones con Senapred y la Delegación Presidencial para reforzar la respuesta en terreno, incluyendo la eventual disponibilidad de vehículos 4x4 y recursos que faciliten la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas.

“Hoy día me junté con mis equipos y ahora en estos momentos se está dando una reunión con el director de Senapred regional para ver también cómo ellos nos pueden aportar ya sea con recursos e incluso con vehículos 4x4 a través de un suministro por parte de la delegación presidencial para nosotros poder llegar con de mejor manera con ayuda también humanitaria a las personas de Laguna Verde’’, finalizó.

PURANOTICIA