Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres dio a conocer que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 17:06 horas de este martes en la región de Valparaíso.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.8 y estuvo localizado a 25 kilómetros al oeste de Quintero.
El temblor tuvo una latitud de -32.80, una longitud de -71.79 y una profundidad de 31 kilómetros.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres dio a conocer que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Valparaíso
PURANOTICIA