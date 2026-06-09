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Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero

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El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres dio a conocer que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de Quintero
Martes 9 de junio de 2026 17:26
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 17:06 horas de este martes en la región de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.8 y estuvo localizado a 25 kilómetros al oeste de Quintero.

El temblor tuvo una latitud de -32.80, una longitud de -71.79 y una profundidad de 31 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres dio a conocer que  "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Valparaíso

  • Viña del Mar: III

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