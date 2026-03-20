Sismo de mediana magnitud se registró en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 12:31 horas en la zona centro-norte del país, específicamente en las regiones de Coquimbo y valparaíso.

Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4,7 y se localizó a 18,47 kilómetros al sur de Pichidangui.

En cuanto a la profundidad del temblor, el organismo dependiente de la Universidad de Chile informó que se registró a 67,8 kilómetros.

Senapred reportó que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

INTENSIDADES EN MERCALLI

Región: Coquimbo

Los Vilos: IV

Región: Valparaíso

La Ligua: IV

Casablanca: IV

Viña del Mar: IV

PURANOTICIA