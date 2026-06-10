Pymes y agricultores de la región de Valparaíso impulsan inversiones por más de $2.000 millones en convocatorias de Corfo

La primera convocatoria que dispuso $500 millones recibió 45 proyectos liderados por Turismo e Industrias Creativas. La 2da convocatoria con foco Agro, con $300 millones recibió 46 postulaciones agrícolas.

Corfo Valparaíso cerró las dos convocatorias 2026 de Activa Inversión Productiva, con 91 postulaciones de empresas de toda la región.

El programa regional dispone de $800 millones: $500 millones para la convocatoria general y $300 millones para la línea especial con foco Agro.

“Los resultados de las convocatorias Activa Inversión Productiva de Corfo Valparaíso confirman que nuestras pymes y agricultores quieren invertir. Por cada peso de Corfo, ellos invierten otro. Las cifras nos demuestran que Turismo, Industrias Creativas y Agro son los tres motores que están moviendo la economía regional hoy”, destacó Samuel Chávez, director regional de Corfo Valparaíso.

La demanda total supera los $2.000 millones entre subsidio solicitado y apalancamiento comprometido, confirmando el interés de las pymes por invertir y el efecto multiplicador que genera el instrumento.

Durante las próximas semanas se desarrollará el proceso de evaluación técnica de cada uno de los proyectos postulados.

PURANOTICIA