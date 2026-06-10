Limache adelanta apertura de albergue para personas en situación de calle ante llegada de lluvias y bajas temperaturas

La lluvia y el frío son situaciones particularmente complejas para las personas en situación de calle, razones por las que la Municipalidad de Limache decidió adelantar el funcionamiento del albergue desde la noche de este lunes.

La exEscuela Limachito es el lugar que se dispuso para la atención de hombres y mujeres vulnerables que necesitan dormir en un lugar seco y cómodo y acceder a alimentación, higiene y salud física y mental.

El alcalde Luciano Valenzuela comentó que "no sólo estamos tomando resguardo en la vía pública, sino que también nos estamos enfocando en las personas en situación calle que necesitan un refugio ante esta situación climática (…) el presupuesto municipal que fue aprobado por el Concejo va a permitir el desarrollo del albergue, pero también se va a complementar con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Esto nos va a permitir que no sólo funcione de noche, que sea un albergue 24/7 que se va a extender hasta septiembre, octubre. Son 110 días corridos”.

El funcionamiento del albergue municipal se desarrolla en el marco de un programa social de ayuda a personas en situación de calle, con el objetivo de lograr una intervención social que permita darles herramientas para que logren salir de esa condición. Este año, la iniciativa se desarrollará con recursos municipales y del Ministerio de Desarrollo Social.

El director de Desarrollo Comunitario, Sebastián Jofré, comentó que “este albergue va a contemplar tres comidas, desayuno, almuerzo y once, cena (…) vamos a contar con un TENS y también vamos a hacer controles de rutina a los usuarios del albergue. Vamos a contar con monitores que van a hacer intervenciones sociales y algunos operativos que desarrollamos el año pasado, como peluquería, podología e intervenciones también culturales”.

El año pasado, 120 personas fueron usuarias del espacio y cinco de ellas superaron situaciones de vulnerabilidad al optar a oportunidades de ahorro y gestión de subsidios gracias a las herramientas y a la asesoría entregada por la Municipalidad.

Los usuarios beneficiados con el subsidio además han optado a programas de alfabetización, salud dental, asesoría en pagos provisionales, libreta de vivienda e intermediación laboral.

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