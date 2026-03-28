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Sismo de mediana intensidad se registra en la zona central del país

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Minutos antes de las cinco de la tarde el movimiento se sintió en sectores de la Región de Valparaíso y Santiago según los primeros informes.

Sismo de mediana intensidad se registra en la zona central del país
Sábado 28 de marzo de 2026 16:56
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Un sismo de mediana intensidad se registró la tarde de este sábado en la zona central del país. El temblor ocurrió a las 16:52 horas a 31 kilómetros al NO de Quintero según la información publicada por el Centro Sismológico Nacional dependientes de la Universidad de Chile.

La intensidad informada corresponde a los 4,6 grados, el sismo ocurre a una profundidad de 26 kilómetros.

Reporte de intensidades por comuna:

Puchuncaví V

Olmué V

Limache IV

Quillota IV

Viña del Mar IV

Til Til II

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