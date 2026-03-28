Sismo de mediana intensidad se registra en la zona central del país

Minutos antes de las cinco de la tarde el movimiento se sintió en sectores de la Región de Valparaíso y Santiago según los primeros informes.
Un sismo de mediana intensidad se registró la tarde de este sábado en la zona central del país. El temblor ocurrió a las 16:52 horas a 31 kilómetros al NO de Quintero según la información publicada por el Centro Sismológico Nacional dependientes de la Universidad de Chile.
La intensidad informada corresponde a los 4,6 grados, el sismo ocurre a una profundidad de 26 kilómetros.
Reporte de intensidades por comuna:
Puchuncaví V
Olmué V
Limache IV
Quillota IV
Viña del Mar IV
Til Til II
PURANOTICIA