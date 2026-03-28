Sismo de mediana intensidad se registra en la zona central del país

Un sismo de mediana intensidad se registró la tarde de este sábado en la zona central del país. El temblor ocurrió a las 16:52 horas a 31 kilómetros al NO de Quintero según la información publicada por el Centro Sismológico Nacional dependientes de la Universidad de Chile.

La intensidad informada corresponde a los 4,6 grados, el sismo ocurre a una profundidad de 26 kilómetros.

Reporte de intensidades por comuna:

Puchuncaví V

Olmué V

Limache IV

Quillota IV

Viña del Mar IV

Til Til II

PURANOTICIA