Sismo de mediana intensidad sacudió a Los Andes, en la región de Valparaíso

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 11:08 horas en la región de Valparaíso, según dio a conocer el Centro de Sismología Nacional (CSN).

A través de un reporte del organismo dependiente de la Universidad de Chile, se informó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,9.

De igual forma, se indicó que tuvo una profundidad de 155 kilómetros y que se localizó a 86 kilómetros al noreste de la ciudad de Los Andes.

Noticia en desarrollo...

