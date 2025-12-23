La viveza de Luis Mella llega a Contraloría: Municipio de Quillota contrató a funcionario del Gore que revisa proyectos de inversión

En Quillota, donde la administración municipal suele hablar de la felicidad como gestión, bienestar humano, transparencia y buenas prácticas, entre varios otros eslóganes, una jugada digna del manual de la "viveza criolla" terminó instalada nada menos que en la Contraloría Regional de Valparaíso. Y no por un detalle administrativo menor, sino por una contratación que huele como mínimo a conflicto de intereses y que deja en evidencia la astucia del alcalde Luis Mella tanto para atender una necesidad de la Municipalidad de Quillota como para intentar salir elegantemente del paso.

Todo comenzó con una denuncia ingresada ante el órgano contralor por una persona que solicitó reserva de identidad, alertando que Claudio Oyarzún Carrasco, jefe del Departamento de Inversiones del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, fue contratado a honorarios por la Municipalidad de Quillota durante julio de 2025.

A juicio del denunciante, esta situación configuraría efectivamente un “conflicto de intereses” y también una “transgresión” a la normativa vigente, considerando el rol estratégico que el profesional dedicado a las estadísticas cumple en la evaluación de proyectos que, casualmente, emanan de municipios como el de Quillota (y otros 37).

Consultada por la Contraloría, la Municipalidad de Quillota respondió con una verdadera pirueta argumentativa: señaló que las eventuales implicancias o inhabilidades que afecten a un prestador de servicios a honorarios son de exclusiva responsabilidad de quien es contratado en esa calidad. En simple, la administración Mella se lavó las manos con jabón y dejó claro que, según su lógica, ellos sólo contratan y el resto es problema del contratado. Una salida tan cómoda como conveniente; una viveza.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl pudo constatar –a través de Transparencia Activa de la propia Municipalidad de Quillota– que Claudio Oyarzún Carrasco efectivamente prestó servicios durante julio de 2025, desempeñando funciones de análisis presupuestario para el desarrollo de proyectos locales y sectoriales en la Dirección de Secplan 2025, percibiendo un honorario bruto cercano a los $1,8 millones ($1.785.000).

En otras palabras, el Municipio quillotano contrató para analizar su presupuesto y proyectar iniciativas nada menos que a quien, desde el Gore de Valparaíso, debe revisar y analizar proyectos de inversión. Una jugada tan audaz como insólita.

La comparación resulta inevitable: es como contratar al contador del Servicio de Impuestos Internos (SII) para que haga la declaración de impuestos de una entidad pública o una empresa. Legalidad aparte, el sentido común queda duramente golpeado; aunque en Quillota, al parecer, la felicidad como gestión y el bienestar humano que pregona Mella tiene al ingenio administrativo también como prioridad.

Tan delicada resultó la situación que, al ser requerida por la Contraloría, la propia autoridad regional no se desentendió: el Gore de Valparaíso, encabezado por Rodrigo Mundaca, respondió mediante la resolución exenta N° 31/4/2056, de 2025, ordenando la instrucción de un sumario administrativo para indagar los hechos denunciados. Un gesto que contrasta con la liviandad con la que la casa edilicia abordó el tema.

Tras recibir dicha respuesta, la unidad jurídica de la Contraloría Regional concluyó que “atendido lo expuesto por el Gobierno Regional, cabe entender que esa repartición ha adoptado la medida que es pertinente ante la denuncia del rubro”.

De igual forma, el ente fiscalizador de los órganos del Estado informó que remitirá todos los antecedentes al Gobierno Regional para que sean incorporados al proceso sumarial en curso y, si corresponde, se apliquen las sanciones respectivas.

Así, la viveza administrativa de Luis Mella –esa que intentó esquivar responsabilidades trasladándolas al contratado– terminó no sólo expuesta, sino también formalmente investigada. Una maniobra que, lejos de pasar desapercibida, dejó a la Municipalidad de Quillota en el centro de un caso que mezcla astucia, desprolijidad y quizás algo más...

PURANOTICIA