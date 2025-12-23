Sismo de magnitud 4.6 se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de La Ligua

Según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se localizó a 19 kilómetros al oeste de La Ligua.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:05 horas de este martes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.6 y se localizó a 19 kilómetros al oeste de La Ligua.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indicó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
