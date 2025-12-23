Sismo de magnitud 4.6 se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de La Ligua

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:05 horas de este martes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.6 y se localizó a 19 kilómetros al oeste de La Ligua.

Reportes de Intensidad (Mercalli) por localidad:

Región: Coquimbo

Illapel: IV

Salamanca: III

Combarbalá: III

Canela: II

Los Vilos: II

Región: Valparaíso

Limache: IV

Zapallar: IV

Valparaí­so: IV

Viña del Mar: IV

La Ligua: IV

Quilpué: III

Quillota: III

Región: Metropolitana de Santiago

Tiltil: III

Curacaví­: II

Macul: II

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indicó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

