Según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se localizó a 19 kilómetros al oeste de La Ligua.

Sismo de magnitud 4.6 se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al oeste de La Ligua
Martes 23 de diciembre de 2025 22:12
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:05 horas de este martes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.6 y se localizó a 19 kilómetros al oeste de La Ligua.

Reportes de Intensidad (Mercalli) por localidad:

Región: Coquimbo

  • Illapel: IV
  • Salamanca: III
  • Combarbalá: III
  • Canela: II
  • Los Vilos: II

Región: Valparaíso

  • Limache: IV
  • Zapallar: IV
  • Valparaí­so: IV
  • Viña del Mar: IV
  • La Ligua: IV
  • Quilpué: III
  • Quillota: III

Región: Metropolitana de Santiago

  • Tiltil: III
  • Curacaví­: II
  • Macul: II

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indicó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

