Sismo de magnitud 4,5 se percibió en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso

El Centro Sismológico Nacional (CSN) dio a conocer que la magnitud del movimiento telúrico fue 4,5, localizado a 23 kilómetros al oeste de Ovalle, en la Cuarta Región.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 9:48 horas en la región de Coquimbo, movimiento que también se dejó sentir en la región de Valparaíso.
El Centro Sismológico Nacional (CSN) dio a conocer que la magnitud del movimiento telúrico fue 4,5, localizado a 23 kilómetros al oeste de Ovalle
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.
Región: Coquimbo
Monte Patria: V
La Serena: IV
Coquimbo: IV
Paiguano: IV
Vicuña: IV
Andacollo: III
La Higuera: III
Ovalle: III
PURANOTICIA