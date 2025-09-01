Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Sismo de magnitud 4,5 se percibió en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso

Sismo de magnitud 4,5 se percibió en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Centro Sismológico Nacional (CSN) dio a conocer que la magnitud del movimiento telúrico fue 4,5, localizado a 23 kilómetros al oeste de Ovalle, en la Cuarta Región.

Sismo de magnitud 4,5 se percibió en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso
Lunes 1 de septiembre de 2025 10:02
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 9:48 horas en la región de Coquimbo, movimiento que también se dejó sentir en la región de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) dio a conocer que la magnitud del movimiento telúrico fue 4,5, localizado a 23 kilómetros al oeste de Ovalle

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Región: Coquimbo

Monte Patria: V

La Serena: IV

Coquimbo: IV

Paiguano: IV

Vicuña: IV

Andacollo: III

La Higuera: III

Ovalle: III

PURANOTICIA

Cargar comentarios