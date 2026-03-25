SIP de Carabineros y Cibercrimen de la PDI indagan amenaza de atentado en colegio ubicado a dos cuadras del Congreso

La Fiscalía Regional de Valparaíso instruyó al Turno Regional de Instrucción y Flagrancia iniciar una investigación tras la difusión de un mensaje en redes sociales que advertía sobre un posible ataque en el Instituto Superior de Comercio (Insuco) de Valparaíso, ubicado a pocos metros del Congreso Nacional, en avenida Argentina.

La amenaza, que rápidamente se viralizó, activó un amplio operativo policial en el sector, con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa y verificar la veracidad del eventual atentado que se iba a producir presuntamente este martes 24 de marzo.

En ese contexto, se instruyeron diversas diligencias investigativas para esclarecer los hechos y eventualmente dar con el paradero del responsable de la publicación.

Personal de Carabineros, específicamente de la Sección de Investigación Policial (SIP), se trasladó hasta el establecimiento educacional para realizar un registro completo del inmueble, sin encontrar elementos sospechosos.

De forma paralela, la Fiscalía también instruyó diligencias a la Brigada del Cibercrimen de la PDI, con el fin de rastrear el origen del mensaje difundido en plataformas digitales.

El fiscal de turno, Roberto Depaux, señaló que "la prioridad fue verificar la eventual existencia de algún riesgo para la comunidad educativa, lo que fue descartado en terreno".

Cabe señalar que este tipo de situaciones no es aislado en la región de Valparaíso, donde en los últimos años se han registrado amenazas difundidas a través de redes sociales que han obligado a activar protocolos de seguridad y despliegues policiales, generando preocupación en las comunidades educativas frente a este tipo de hechos.

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