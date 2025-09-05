SIP de Carabineros captura a «Los Antisociales 6.5» en La Calera: banda delictual se dedicaba a los robos con violencia en servicentros

Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 7ª Comisaría de Carabineros de La Calera logró la detención de tres sujetos por los delitos de robo con violencia e intimidación ocurridos en las comunas de Nogales e Hijuelas y que afectaban específicamente a servicentros.

A raíz de estos ilícitos, los funcionarios, mediante una orden de investigar proveniente desde la Fiscalía local de La Calera, logró identificar a los imputados mediante el análisis de cámaras de televigilancia, además de denuncias efectuadas por las víctimas.

Con esto, se ejecutó una orden de ingreso y registro de los inmuebles de los sujetos, deteniendo a tres personas, un adulto y dos menores de edad, todos con antecedentes, quienes en redes sociales se autodenominaban «Los Antisociales 6.5».

Los tres imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de La Calera para llevar a cabo su respectiva audiencia de control de detención.

PURANOTICIA