Sin toalla y sin pudor: revuelo causa bañista que tomó sol desnudo en playa de Reñaca

Una serie de comentarios se generaron en redes sociales luego que se viralizaran imágenes de un hombre, de edad adulta, tomando sol desnudo en Reñaca.

La escena fue captada durante el fin de semana en el concurrido balneario de la comuna de Viña del Mar, lo que llamó la atención de todos los presentes en la arena.

Y es que mientras algunos le restaban dramatismo a lo ocurrido, muchos otros cuestionaron severamente la presencia de una persona desnuda en la playa.

Según muestran las imágenes subidas a las redes sociales, se aprecia al hombre tomando sol, tanto acostado como luego de pie, mientras escuchaba música.

Desde Carabineros se informó que fueron alertados de la situación, sin embargo, al llegar al lugar de los hechos el sujeto ya se había retirado.

