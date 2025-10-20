Sin resultados positivos continúa la búsqueda de mariscador desaparecido en sector Los Ventisqueros de Playa Ancha en Valparaíso

Sin resultados positivos continúa la búsqueda de Enrique Mancilla, mariscador que está desaparecido desde el martes 14, cuando se le perdió rastro en el sector Los Ventisqueros del cerro Playa Ancha en Valparaíso.

La persona de 37 años salió de su casa a eso de las 09:00 horas, con el objetivo de recolectar productos marinos, una labor que realiza habitualmente.

Tras el ingreso de una denuncia por presunta desgracia, la Armada inició una serie de diligencias, tras instrucción de la Fiscalía de Valparaíso, para dar con el paradero del joven.

Los trabajos de búsqueda se han desarrollado desde el Muelle Prat, la playa las Torpederas y Laguna Verde.

El capitán de Corbeta Litoral, Giovanni Grassi, subjefe de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, informó que “el día de hoy, transcurrido ya el sexto día de denuncia de presunta desgracia de la persona desaparecida en el sector Ventisqueros bajo de Playa Ancha, esta autoridad marítima continúa con las diligencias impartidas por el Ministerio Público”.

Complementó que "además de los medios especializados, patrullas por vías terrestre y marítima de esta institución, se sumaron buzos durante el día de hoy y también para el día de mañana”,

Grassi indicó que pese a los esfuerzos con otros organismos del Estado, "hasta el momento no tenemos resultados”.

Por su parte, el comandante David López, capitán de Puerto de Valparaíso, detalló que "en el lugar se han constatado medios especializados por parte de la Armada de Chile que están efectuando una rebusca por los sectores rocosos y también patrullajes marítimos con unidades dependientes".

A su vez, se mantienen las coordinaciones con otros organismos del Estado, hasta el momento, sin resultados positivos".

En tanto, la familia dio a conocer que encontraron pertenencias de Enrique Mancilla, entre ellas, una chaqueta, elementos de pesca y una bolsa donde dejó mariscos, sin embargo, señalan que "faltaba una cuerda más, la más larga, y un cuchillo”.

