Sin filas en bencineras: nuevos precios con alza histórica ya rigen en la Quinta Región

Las bencineras de la región de Valparaíso ya reflejan los nuevos precios, luego que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmara el alza de combustibles, que había sido anunciada 48 horas antes por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Este miércoles 25 de marzo, la estatal informó que el valor de la bencina de 93 y 97 octanos aumentaron $372 y $391,5 por litro, respectivamente.

En tanto, el diésel tendrá un alza de $580,3 por litro, mientras que el gas licuado vehicular (GLP) aumentará $11,0 y el kerosene (parafina) lo hará en $138,5 por litro.

A diferencia de lo que había ocurrido desde la noche del lunes 23 de marzo, las estaciones de servicio de la región de Valparaíso ya no registraban grandes atochamientos vehiculares, lo que demuestra que muchos de los automovilistas tomaron medidas y cargaron combustible con el precio anterior.

Desde ENAP señalaron que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Junto con ello, explicaron que la estimación de precios considera “los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa de Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles”.

Además, los valores se ven influenciados por el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

PURANOTICIA