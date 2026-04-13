Sin desglose de homicidios en la región de Valparaíso: autoridades locales destacan 900 detenidos durante la última semana

A diferencia de lo ocurrido en Santiago, donde se entregó un informe detallado sobre los homicidios registrados durante la última semana a nivel nacional, en el Comité Policial de la región de Valparaíso no se proporcionó información pormenorizada respecto de los asesinatos en la zona. Esto, pese a que solo durante este fin de semana se registraron dos casos: uno en el sector de Forestal, en la parte alta de Viña del Mar; y otro en la localidad de Valle Alegre, en la comuna de Quintero.

El seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, indicó que "la reducción de los homicidios es hoy nuestra prioridad número uno y es por ello que no vamos a relativizar estas cifras: nos ocupan y nos obligan a actuar con decisión. En los últimos casos ocurridos en Viña del Mar y Quintero se observan situaciones interpersonales entre víctimas y victimarios, por lo que el abordaje de este tipo de casos tiene un enfoque distinto a casos donde hay vinculación con bandas o crimen organizado, casos en los que desarrollaremos intervenciones focalizadas porque ahí es donde tenemos que estar con toda la fuerza del Estado”.

Sin embargo, donde sí se entregaron cifras fue en materia de detenidos y en los resultados del trabajo policial de la última semana. En ese contexto, cerca de 900 personas fueron capturadas producto de la intensa actividad operativa desplegada por Carabineros, la PDI y la Policía Marítima, reflejando un trabajo sostenido en controles preventivos, incautación de drogas y armas, y desarticulación de bandas criminales.

El delegado presidencial Manuel Millones expresó que "la última semana hubo 900 personas detenidas, que es fruto de más de 5 mil controles de identidad y 6 mil controles vehiculares. Es decir, se está trabajando en enfrentar y prevenir los delitos. Recalco también el rol que ha tenido Gendarmería, que ha prevenido hechos delictivos en su quehacer respecto al interior de la cárcel. También destacamos el decomiso de droga, más de 2.600 kilos y las armas también incautadas”.

Gendarmería reportó que de los 900 detenidos –que informan las policías– pasaron 305 a Tribunales y sólo quedaron ingresadas, es decir, encarceladas, 99 personas, cifra similar a la reportada durante la semana anterior en la Quinta Región.

"Uno debe destacar el esfuerzo de nuestras policías, el esfuerzo de Carabineros y la PDI, sin embargo, eso no se refleja en que esas personas que cometen algún tipo de delito finalmente terminen en la cárcel. Alguien podrá decir que aquí se requiere modificar la ley, es probable, o la tipificación de los delitos. Pero lo importante que quiero recalcar, si bien es cierto que hay tasa de criminalidad importante y preocupante, eso no significa que nuestras policías no estén haciendo su trabajo, al contrario, con los pocos recursos que tienen, humanos y materiales, están haciendo una labor y quiero destacar su función", sentenció la máxima autoridad regional.

En específico, durante la última semana, Carabineros informó la detención de 882 personas, con un porcentaje distribuido en un 19% en la prefectura de Valparaíso; Viña del Mar un 23%; Marga Marga un 29%; Aconcagua un 17% y San Antonio 12%.

La Policía de Investigaciones (PDI) en tanto, reportó 16 detenidos tras la desarticulación de una banda dedicada a la venta de productos hechos en base a cannabis con la incautación de elementos para su fabricación y armas.

En cuanto a incautaciones de drogas, ambas policías suman cerca de 2.600 kilos de diferentes drogas incautadas y 220 armas de fuego recuperadas de los distintos procedimientos realizados en lo que va de este año.

(Imagen de referencia)

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