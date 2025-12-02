Sin contratiempos se llevó a cabo funeral de alto riesgo de sujeto asesinado en Quillota

Un amplio dispositivo de seguridad se desplegó en Quillota debido a un funeral de alto riesgo llevado a cabo en un cementerio de la comuna.

El hecho decía relación con la sepultura de un sujeto asesinado hace algunos días.

Carabineros lideró el procedimiento, que también contó con ayuda de funcionarios municipales de la Dirección de Seguridad Pública.

El operativo comenzó en el Servicio Médigo Legal (SML), desde donde el cortejo fúnebre inició su marcha hacia el camposanto.

En todo momento la caravana de vehículos fue seguida por funcionarios de seguridad, lo cual evitó que se produjeran mayores contratiempos.

Clave resultó la presencia de drones municipales, cuyos patrullajes aéreos permitieron monitorear que el comportamiento de los asistentes era adecuado.

Según dieron a conocer desde Seguridad Pública, el funeral de alto riesgo concluyó sin incidentes ni afectación a la comunidad quillotana.

