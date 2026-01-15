Sin barricadas ni incidentes: reportan "jornada tranquila" en desalojo de la megatoma, aunque hallaron automóvil robado y desmantelado

Un "mejor escenario" es el que tiene Carabineros para trabajar en desalojo de la megatoma de San Antonio, dejando atrás los graves episodios de violencia registrados los primeros días, con barricadas incendiarias, ataques con bombas molotov y con tres funcionarios policiales heridos: dos carabineros baleados y un PDI con perdigones.

La institución dio cuenta que, hasta el cierre de esta nota, no se habían registrado barricadas ni incidentes en el cerro Centinela, por lo que los efectivos han podido ingresar al sector de Bosques de Mar de buena manera y sin contratiempos. No obstante, hallaron un vehículo desmantelado y con encargo vigente por robo.

La general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, explicó que "cuando ingresamos encontramos un vehículo con encargo por robo desde Santiago, que estaba totalmente desmantelado. Tenemos servicios especializados desplegados al interior de la toma chequeando las desarmadurías que hay".

El balance de Carabineros señala que hay un total de 14 personas detenidas por diferentes hechos: cinco por Ley Anti-Barricadas, dos por receptación y falsificación de instrumento público; uno detenido por civiles tras ser sorprendido iniciando un foco de incendio y seis por homicidio frustrado a Carabineros de servicio.

La general Vásquez sostuvo que "pensamos que vamos a tener una jornada tranquila y a los vecinos se les están dando las facilidades. (...) Como ha estado tranquilo, ha sido mucho más expedito el trabajo de la policía. Por lo tanto, no hubo barricadas y no se ocuparon disuasivos químicos como habían visto en las otras jornadas".

Respecto a los motivos por los que se cree que no ha habido incidentes, la autoridad policial expuso que "la detención claramente puede ser un factor inhibidor de este tipo de acciones. No descartamos nada. Durante el año se han hecho procedimientos, hay que estar cautelosos. Este es un auxilio a los profesionales de la fuerza pública que están trabajando en forma paulatina, es un terreno muy extenso, con diferentes características geográficas, por lo tanto, hay que ir paso a paso, y con profesionalismo".

Acerca de los dos funcionarios lesionados con impactos de bala, se indicó que uno es un efectivo de Control del Orden Público (COP) y otro del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), quienes fueron baleados en su codo izquierdo y en su pierna derecha, respectivamente, ambos con proyectiles calibre .9 milímetros.

"Fueron trasladados vía aérea al Hospital de Carabineros, que es especialista en traumatología y en este tipo de lesiones, y están en franca recuperación en este momento. Nosotros estamos muy preocupados por nuestros carabineros. Tenían ellos los instrumentos que da la institución para protegerse y gracias a eso claramente no tuvimos consecuencias fatales en nuestras filas. Así que eso nos tiene bastante tranquilos", sentenció la jefa de Zona de Carabineros Valparaíso.

PURANOTICIA